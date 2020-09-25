В Азовском море пограничники спасли дельфина

Правоохранители обнаружили в жаберных сетях млекопитающего.

В акватории Азовского моря пограничники, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова дельфина, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники обнаружили в орудиях лова живого дельфина. Правоохранители освободили млекопитающего и вернули в море.

Запрещенные орудия лова – жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.

Напомним, в мае полиция задержала троих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны 60 кг лосиных рогов.