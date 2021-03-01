Вчені з'ясували, що у людей та дельфінів є схожі риси характеру

Як виявилося, дельфіни відрізняються не тільки гострим розумом, але і двома іншими важливими рисами.

Незважаючи на те, що люди та дельфіни еволюціонували в абсолютно різних умовах, дослідники виявили, що водні ссавці розвинули ряд рис характеру, схожих з людськими, пише Earth.com.

Нове дослідження Університету Халла, опубліковане в Journal of Comparative Psychology, показує, що дельфіни не тільки виділяються своїм розумом, вони також мають високі показники за деякими особистісним рисам Великої п'ятірки. Ця модель широко використовується для оцінки людських характеристик, включаючи допитливість, екстраверсію, свідомість, невротизм і доброзичливість.

У межах роботи фахівці вивчали поведінку 134 дельфінів виду афаліна. Особистості тварин оцінювали співробітники, які регулярно з ними працювали.

Результати дослідження показали, що водні ссавці проявляють товариську і цікаву поведінку, так само як і люди, незважаючи на те, що їх навколишнє середовище дуже відрізняється. Провідний автор дослідження доктор Блейк Мортон зазначив, що це перший випадок, коли особистості дельфінів були вивчені таким чином.

"Дельфіни — чудовий вид тварин для такого типу досліджень, тому що, як і примати, вони досить розумні й товариські. Ми дійшли висновку, що якщо на особистість впливають такі фактори, як інтелект і комунікабельність, то у дельфінів повинні бути риси характеру, подібні приматам", — сказав доктор Мортон.

З 2012 року вчені вивчали 56 самців і 78 самок дельфінів афалін з 8 різних закладів, розташованих в Мексиці, Франції, Швеції, США, на Багамських і Кайманових островах.

Незважаючи на те, що дельфіни еволюціонували в зовсім інших умовах, ніж примати, а їх останній загальний предок жив близько 95 мільйонів років тому. Дослідження допомогло вченим зрозуміти, як певні риси особистості людини розвивалися незалежно від її безпосереднього оточення.