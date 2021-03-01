Ученые выяснили, что у людей и дельфинов имеются схожие черты характера

Как оказалось, дельфины отличаются не только острым умом, но и двумя другими важными чертами.

Несмотря на то, что люди и дельфины эволюционировали в совершенно разных условиях, исследователи обнаружили, что водные млекопитающие развили ряд черт характера, схожих с человеческими, пишет Earth.com.

Новое исследование Университета Халла, опубликованное в Journal of Comparative Psychology, показывает, что дельфины не только выделяются своим умом, они также имеют высокие показатели по некоторым личностным чертам Большой пятерки. Эта модель широко используется для оценки человеческих характеристик, включая любознательность, экстраверсию, сознательность, невротизм и доброжелательность.

В рамках работы специалисты изучали поведение 134 дельфинов вида афалина. Личности животных оценивали сотрудники, которые регулярно с ними работали.

Результаты исследования показали, что водные млекопитающие проявляют общительное и любопытное поведение, так же как и люди, несмотря на то, что их окружающая среда очень отличается. Ведущий автор исследования доктор Блейк Мортон отметил, что это первый случай, когда личности дельфинов были изучены таким образом.

"Дельфины — отличный вид животных для такого рода исследований, потому что, как и приматы, они довольно умные и общительные. Мы пришли к выводу, что если на личность влияют такие факторы, как интеллект и коммуникабельность, то у дельфинов должны быть черты характера, подобные приматам", — сказал доктор Мортон.

С 2012 года ученые изучали 56 самцов и 78 самок дельфинов афалин из 8 разных заведений, расположенных в Мексике, Франции, Швеции, США, на Багамских и Каймановых островах.

Несмотря на то, что дельфины эволюционировали в совершенно иных условиях, нежели приматы, а их последний общий предок жил около 95 миллионов лет назад. Исследование помогло ученым понять, как определенные черты личности человека развивались независимо от его непосредственного окружения.