У Японії дельфін-задира тероризує відпочивальників. Винен складний характер

З початку літа зафіксовано вже 17 випадків нападу дельфіна на людей.

Що ми знаємо про дельфінів? Вони красиві, дружелюбні товариські й одні з найрозумніших ссавців на планеті. Втім, є ще один нюанс, який нам слід знати — вчені дійшли висновку, що дельфіни також є одними з найбільших задирак у світі океану, пише The Byte.

У містечку Фукуй в Японії розлючений дельфін нападає на людей. Місцева влада каже, що з початку літа на його рахунку вже шість атак на відпочивальників, і це лише підтверджено. Усього ж за літо в цьому містечку нарахували 17 випадків неадекватної поведінки ссавців.

Так відомо про випадок, коли дельфін вкусив плавця за руку — у результаті потерпілому наклали 14 швів. Інший постраждалий, відчувши, що його рука затиснута в пащі ссавця, спробував вирвати її і ледве не втратив життя. Дельфін кинувся на жертву згори і намагався потягнути під воду.

Після масових нападів дельфіна-задири місцева влада розставила на дні спеціальні пристрої, що випромінюють ультразвукові хвилі, щоб відлякувати морських тварин. На жаль, дива не сталося — задира з океану продовжує повертатися на пляж і нападати на людей, його не здатні відлякати навіть ці пристрої.

Попри те, що більшість людей сприймають дельфінів як добродушних представників океану, вченим відомі випадки небувалої жорстокості з боку представників цього виду. Наприклад, деякі з них здатні калічити дитинчат інших океанічних істот заради забави. Вчені вважають, що причина такої поведінки дельфінів приховується в їхньому високому рівні інтелекту.

Тому вчені радять стримати ентузіазм побачивши підпливаючого дельфіна і ставитися до нього з такою ж обережністю, як і до будь-якої іншої дикої тварини. Крім того, запам'ятайте кілька правил — дельфіни не люблять, коли торкаються кінчика їхнього носа або спинного плавця. Хто знає, може колись це допоможе вам уберегтися від дельфіна-задири!

Нагадаємо, раніше Фокус писав, про те, що дельфіни займаються самолікуванням — вони намазують спину кораловим слизом, який має антибактеріальні властивості.