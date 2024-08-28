Встречаются лишь в одном месте на Земле: где живут самые быстрые и неуловимые дельфины (видео)

Чтобы понаблюдать за этими миниатюрными и очень быстрыми животными, придется отправиться к югу от Антарктической конвергенции.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты, является домом для невероятного количества животных, а некоторые его части все еще остаются малоизученными. Хотя большинство дельфинов предпочитает более теплые воды, в океане есть один вид, который предпочитает более прохладный климат, пишет IFLScience.

Речь идет о дельфинах-песочных часах (Lagenorhynchus cruciger), которые встречаются лишь на отдаленном участке океана к югу от Антарктической конвергенции — в проливе Дрейка. Достаточно лишь взглянуть на этих млекопитающих, чтобы понять, как они получили свое название. Их тела имеют черное основание, помимо белого живота, но по обеим сторонам расположены белые полосы, сужающиеся около спинного плавника. Такая расцветка создает форму песочных часов.

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Исследователи отмечают, что дельфины-песочные часы, в отличие от своих родственников, имеют весьма миниатюрные размеры: их максимальный вес не превышает 120 кг, а длина тела — 1,9 метра. У них также высокие крючковатые спинные плавники, которые, как предполагается, даже могут загибаться назад к телу у взрослых самцов.

Представители этого вида не только отличаются миниатюрными размерами, но и весьма неуловимы, а потому о биологии их вида известно совсем немного. И все же ученым удалось определить их ареал обитания — он простирается вокруг более глубоких вод Южного океана. По словам ученых, здесь дельфины-песочные часы, как правило, путешествуют и общаются относительно небольшими группами — около семи особей. Впрочем, исследователи отмечают, что им встречались и стаи в 100 особей. Предполагается, что млекопитающие, как и их сородичи, питаются мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными.

Очень редкий дельфин

Дельфины-песочные часы печально известны своей неуловимостью, а потому свидетельства их наблюдения чрезвычайно едки. Впервые вид был замечен и описан в 1824 году. С тех пор прошло 200 лет, но возможность изучить этот редкий вид дельфинов до сих пор представляется лишь избранным. Например, недавно исследователи из Университета Мэсси в Новой Зеландии получили возможность провести вскрытие одного из них, выброшенного на пляж Южного острова.

И все же, несмотря на редкие наблюдения, ученые уверяют, что представители этого вида не так редки. Согласно оценкам исследователей, их насчитывается более 144 000 и они находятся в категории "вызывающих беспокойство". Возможно, редкость наблюдений этого вида связана с тем, что они живут в одном из самых отдаленных уголков Земли.

Где можно встретить дельфина-песочные часы

Исследователи утверждают, что самая высокая концентрация этих животных наблюдается в печально известном неспокойном проливе Дрейка.

И все же, тех, кому посчастливится наблюдать за этими животными, ждет настоящее шоу: они не просто известны как быстры пловцы, но также любят кататься на носу и могут создавать большое количество брызг, всплывая на поверхность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.