Самый одинокий дельфин Балтийского моря: бедняге приходится разговаривать с самим собой

Ученые были шокированы количеством звуков, которые издает дельфин Делле, при том что ему просто не с кем разговаривать.

Новое исследование показало, что в Балтийском море живет дельфин, который разговаривает с самим собой из-за одиночества, пишет LiveScience.

Как известно, афалины являются социальными животными, которые предпочитают держаться своей стаи. Но несколько лет назад одинокий дельфин, которого прозвали Делле, появился в районе пролива Свендборгсунд к югу от острова Фюн, Дания. В этом регионе обычно не обитают дельфины, поэтому Делле живет там совсем один.

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Ученые недавно установили подводные микрофоны, чтобы посмотреть, как присутствие дельфина влияет на морских свиней. Исследователи были шокированы количеством звуков, которые издает дельфин.

"Я ожидала, что мы услышим всего пару далеких свистов или нечто в этом роде. Но я определенно не ожидала, что запишу тысячи разных звуков", — говорит ведущий автор исследования из Университета Южной Дании Ольга Филатова.

За 69 дней исследования ученые смогли зафиксировать 10 833 звука, среди которых были и те, что обычно связаны с коммуникацией у дельфинов. Так, среди всех записанных шумов было три характерных звука.

"У афалин есть так называемые свистки, которые считаются уникальными для каждой особи, как например, имена у людей. Если бы мы не знали, что Делле был один, то могли бы предположить, что слышим целую группа дельфинов, которые заняты различными социальными взаимодействиями", — говорит ученая.

Более того, ученые не ожидали услышать вокализации, которые связаны с общением у дельфинов.

"Такие звуки традиционно считаются коммуникативными, то есть должно быть как минимум два "разговаривающих" друг с другом дельфина. Но Делле был совсем один", — добавляет автор исследования.

Сперва ученые подумали, что дельфин пытается общаться с местными гребцами, но потом записали те же звуки и ночью, когда на воде никого не было.

Почему одинокий дельфин оказался настолько разговорчивым, остается загадкой. Исследователи предполагают, что он мог разговаривать сам с собой, или это могли быть непроизвольные звуки, которые были вызваны определенной эмоцией. Например, это может быть похоже на то, как люди смеются, прочитав что-то смешное.

Другая теория заключается в том, что дельфин разговаривал в надежде привлечь других дельфинов. Хотя такая возможность маловероятна, так как дельфин провел в этом регионе три года и знает, что его собратьев нет поблизости, подчеркивают ученые.

Напомним, ученые рассказали, где живут самые быстрые и неуловимые дельфины. Чтобы понаблюдать за этими миниатюрными и очень быстрыми животными, придется отправиться к югу от Антарктической конвергенции.