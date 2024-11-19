Не ссавці: ці розумні істоти захоплять Землю після зникнення людства (фото)

Нова гіпотеза припускає, що домінуючим видом на Землі після того, як зникнуть люди, стануть не примати, а дивовижні мешканці океанів.

Існує ймовірність, що внаслідок глобальної зміни клімату або ж ядерної війни з лиця Землі зникне все людство. Таким чином якийсь інший вид може стати домінуючим на планеті. Можна подумати, що найімовірніше, це будуть примати або якийсь інший ссавець. Але вчені з Оксфордського університету вважають, що нову цивілізацію на Землі можуть створити восьминоги, пише Earth.

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Тім Коулсон з Оксфордського університету вважає, що восьминогі морські безхребетні можуть стати домінуючим видом на Землі, якщо всі люди зникнуть. Це може статися внаслідок зміни клімату, або ж ядерної війни. Таким чином це означатиме крах людської цивілізації. Тож наступниками людей, як найбільш високорозвинених істот на планеті, можуть стати восьминоги.

За словами Коулсона, восьминоги мають фізичні та інтелектуальні якості для того, щоб потенційно створити нову цивілізацію на Землі. Головний аргумент вченого на підтримку своєї гіпотези, полягає в тому, що восьминоги спритні, цікаві, можуть спілкуватися один з одним і мають високий рівень інтелекту. Ці риси, за словами вченого, можуть дати можливість створити складні інструменти для зародження нової, але підводної цивілізації на Землі.

Коулсон вважає, що восьминоги є істотами, які найкраще адаптуються до мінливих умов і можуть вирішувати складні проблеми, а також маніпулювати об'єктами та навіть майже ідеально маскуватися.

Децентралізована нервова система восьминогів і розвинена нейронна структура в поєднанні з їхніми винятковими навичками розв'язання проблем можуть допомогти цим морським істотам надзвичайно добре адаптуватися до нового, непередбачуваного світу, вважає вчений.

Восьминоги є істотами, які найкраще адаптуються до мінливих умов і можуть вирішувати складні проблеми, а також маніпулювати об'єктами та навіть майже ідеально маскуватися Фото: popsci.com

Згідно з гіпотезою, восьминоги зможуть змінити навколишнє середовище і колонізувати планету за допомогою складних інструментів, як це зробили раніше люди. При цьому восьминоги можуть вижити в дуже несприятливих умовах і харчуються різноманітною їжею, що є ще однією їхньою перевагою.

Вчений вважає, що зміна навколишнього середовища на Землі може сприяти надзвичайно швидкому еволюційному розвитку восьминогів і вони можуть стати наступним розумним видом на нашій планеті. Хоча восьминоги навряд чи перетворяться на наземних тварин через відсутність скелета і пов'язані з цим проблеми для життя поза водним середовищем, вони потенційно можуть створити підводні міста, схожі на людські поселення на суші.

Учений вважає, що зміна навколишнього середовища на Землі може сприяти надзвичайно швидкому еволюційному розвитку восьминогів Фото: ScienceAlert

Водночас Коулсон каже, що це всього лише припущення і не можна з упевненістю сказати, як розвиватиметься еволюція протягом тривалих періодів.

Можна подумати, що наступним домінуючим видом на Землі мають бути примати, адже це найближчі родичі людини. Але Коулсон вважає, що примати зіткнуться з тими самими загрозами, які потенційно можуть знищити людство, і тому також можуть зникнути.

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