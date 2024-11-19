Не млекопитающие: эти умные существа захватят Землю после исчезновения человечества (фото)

Новая гипотеза предполагает, что доминирующим видом на Земле после того, как исчезнут люди, станут не приматы, а удивительные жители океанов.

Существует вероятность, что в результате глобального изменения климата или же ядерной войны с лица Земли исчезнет все человечество. Таким образом какой-то другой вид может стать доминирующим на планете. Можно подумать, что скорее всего, это будут приматы или какое-нибудь другое млекопитающее. Но ученый из Оксфордского университета считают, что новую цивилизацию на Земле могут создать осьминоги, пишет Earth.

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Тим Коулсон из Оксфордского университета считает, что восьминогие морские беспозвоночные могут стать доминирующим видом на Земле, если все люди исчезнут. Это может произойти в результате изменения климата, или же ядерной войны. Таким образом это будет означать крах человеческой цивилизации. Поэтому преемниками людей, как самых высокоразвитых существ на планете, могут стать осьминоги.

По словам Коулсона, осьминоги имеют физические и интеллектуальные качества для того, чтобы потенциально создать новую цивилизацию на Земле. Главный аргумент ученого в поддержку своей гипотезы, состоит в том, что осьминоги ловкие, любопытные, могут общаться друг с другом и имеют высокий уровень интеллекта. Эти черты, по словам ученого, могут дать возможность создать сложные инструменты для зарождения новой, но подводной цивилизации на Земле.

Коулсон считает, что осьминоги являются существами, которые лучше всего адаптируются к меняющимся условиям и могут решать сложные проблемы, а также манипулировать объектами и даже почти идеально маскироваться.

Децентрализованная нервная система осьминогов и развитая нейронная структура в сочетании с их исключительными навыками решения проблем могут помочь этим морским существам чрезвычайно хорошо адаптироваться к новому, непредсказуемому миру, считает ученый.

Осьминоги являются существами, которые лучше всего адаптируются к меняющимся условиям и могут решать сложные проблемы, а также манипулировать объектами и даже почти идеально маскироваться Фото: popsci.com

Согласно гипотезе, осьминоги смогут изменить окружающую среду и колонизировать планету с помощью сложных инструментов, как это сделали раньше люди. При этом осьминоги могут выжить в очень неблагоприятных условиях и питаются разнообразной пищей, что является еще одним их преимуществом.

Ученый считает, что изменение окружающей среды на Земле может способствовать чрезвычайно быстрому эволюционному развитию осьминогов и они могут стать следующим разумным видом на нашей планете. Хотя осьминоги вряд ли превратятся в наземных животных из-за отсутствия скелета и связанных с этим проблем для жизни вне водной среды, они потенциально могут создать подводные города, похожие на человеческие поселения на суше.

Ученый считает, что изменение окружающей среды на Земле может способствовать чрезвычайно быстрому эволюционному развитию осьминогов Фото: ScienceAlert

В то же время Коулсон говорит, что это всего лишь предположение и нельзя с уверенностью сказать, как будет развиваться эволюция в течение длительных периодов времени.

Можно подумать, что следующим доминирующим видом на Земле должны быть приматы, ведь это ближайшие родственники человека. Но Коулсон считает, что приматы столкнутся с теми же угрозами, которые потенциально могут уничтожить человечество, и поэтому также могут исчезнуть.

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