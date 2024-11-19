Ацтекский свисток смерти действительно делает что-то с мозгом: в чем суть

Исследователи решили проверить, может ли древний инструмент ацтеков свести человека с ума.

Новое исследование показало, что ацтекский свиток смерти действительно может оказывать влияние на мозг человека, пишет Ancient Origins.

Ацтекские свистки смерти представляют собой небольшие духовые инструменты, которые имеют форму черепа. Их находят внутри могил ацтеков, принесенных в жертву богам, а также в других захоронениях. Свистки производят навязчивый и жуткий звук, который иногда напоминает человеческий крик.

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Группа исследователей из Университета Цюриха, которая специализируется на когнитивной и аффективной нейронауке, решила изучить ацтекские свистки. Ученые хотели узнать, как человеческий мозг будет реагировать на жутковатый и потусторонний звук свистка.

В рамках исследования были набраны добровольцы, которых попросили послушать звуки свистков, пока ученые фиксировали их мозговую активность. Результаты показали, что звук инструмента действительно оказывал влияние на мозг.

"Звуки свистка в основном воспринимались как отталкивающие и страшные. Они привлекали умственное внимание, аффективно имитируя другие отталкивающие звуки, которые можно встретить в природе", — говорится в исследовании.

Во время свиста у добровольцев фиксировалось усиление активности слуховых областей мозга. Мониторинг мозговых волн показал, что слуховая кора была приведена в состояние повышенной готовности. Это значит, что мозг воспринимал звуки свистков как угрожающие.

"Свистки в виде черепов являются уникальными инструментами со специфическим психоактивным воздействием на слушателей, и ацтеки могли извлекать выгоду из пугающих, похожих на крик звуков", — подчеркивается в исследовании.

Иными словами, эксперимент показал, что звук свистков смерти мог вызывать резко негативные реакции у людей, и разумно предположить, что ацтеки нашли этому применение.

Впервые ацтекский свисток был найден в Мехико в 1999 году в могиле 20-летнего мужчины, которого принесли в жертву. С тех пор археологи нашли множество других подобных свистков в могилах, датируемых 1250-1521 годом. Чаще всего эти артефакты встречались в могилах людей, принесенных в жертву.

Свисток смерти в ацтекском захоронении Фото: Nature

Изначально ученые предполагали, что ацтекские воины использовали свистки смерти, чтобы запугать противника. Но у этой теории нет никаких фактических доказательств. Авторы нового исследования предполагают, что свистки использовались в церемониальных целях, так как чаще всего оказывались в захоронениях ацтеков, принесенных в жертву богам.

Напомним, ученые выяснили, на что пошли ацтеки, чтобы задобрить божество дождя. Исследователи наконец узнали, почему в храме Темпло-Майор оказались детские останки. Оказалось, что время их смерти совпало с сильной засухой, что свидетельствует о массовом жертвоприношении.