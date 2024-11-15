Ученые раскрыли жуткую правду: на что пошли ацтеки, чтобы задобрить божество дождя

Исследователи наконец узнали, почему в храме Темпло-Майор оказались детские останки. Оказалось, что время их смерти совпало с сильной засухой, что свидетельствует о массовом жертвоприношении.

Раскопки в начале 1980-х годов открыли жуткую страницу истории мексиканской цивилизации: археологи нашли останки по меньшей мере 42 детей в храме Темпло-Майор в Теночтитлане. Недавно ученые установили причину такого жертвоприношения, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот храм, некогда бывший центром духовной жизни Мексики, был посвящен Уицилопочтле, богу войны, и Тлалоку, богу дождя и сельского хозяйства. Оба божества почитались в святилищах на вершине пирамиды. После испанского завоевания большая часть сооружения была разобрана, а ее материалы использованы для строительства колонии.

Согласно недавним выводам Национального института антропологии и истории (INAH), детские останки являются жертвоприношениями, сделанными Тлалоку во время сильной засухи в 1450-х годах. Мальчиков в возрасте от 2 до 7 лет поместили в каменные контейнеры вместе с погребальными предметами, включая ожерелье из чалчихуите и бусины из зеленого камня, найденные в их ртах.

Археологи также обнаружили дополнительные ритуальные подношения на вершине контейнеров, включавшие слои синего пигмента, морских животных, останки птиц и скульптуры, имитирующие кувшины, украшенные лицом Тлалока. Эти находки свидетельствуют о ритуальном значении, которое придавалось задабриванию Тлалока.

Геологические данные подтверждают хронологию засухи, которая произошла между 1452 и 1454 годами. Это совпадает с IVa фазой строительства Темпло-Майор во времена правления Монтесумы I. Исследователи предполагают, что засуха в начале лета и осенние заморозки нарушили цикл выращивания сельскохозяйственных культур, уничтожив урожаи. Лопес Лухан из INAH объяснил, что эти двойные явления, вероятно, вызвали широкомасштабный голод из-за неурожая в сельском хозяйстве.

Важно

Величество Чичен-Ицы: почему этот город настолько уникален и неповторим (фото)

Эти открытия раскрывают детали верований ацтеков и демонстрируют уязвимость их государства к длительным климатическим кризисам, проливая свет на то, как экологическое давление формировало исторические события и общественные практики.

Ранее Фокус писал о золотой пластине, найденной в Сассексе, Англия. Находка оказалась важным артефактом VI-VII веков и уже попала в музей.

Также мы рассказывали о храме цивилизации Дильмун, который обнаружили археологи. Открытие произошло на острове Файлака в Персидском заливе.