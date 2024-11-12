Самая древняя и таинственная: ученые обнаружили храм загадочной цивилизации Дильмун (фото)

Исследуя остров Файлака в Персидском заливе, международная команда археологов обнаружила древний храм цивилизации Дильмун. Несмотря на важность этой цивилизации, она до сих пор остается неисследованной.

Команда датских и кувейтских археологов недавно обнаружили 4000-летний храм на острове Файлака в Персидском заливе. Этот памятник бронзового века относится к одной из древнейших цивилизаций Дильмун, которая существовала в течение 3200-320 лет до н. э., пишет Arkeonews.

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Цивилизация Дильмун, которую в шумерских текстах часто называют "страной, где восходит солнце" и "страной живых", стала важным торговым центром благодаря своему стратегическому расположению. Выгодное расположение вдоль Персидского залива привело к доминированию на торговых путях, что способствовало росту могущества и влияния.

Коллекция бусин из драгоценных камней Фото: Kuwait News Agency (KUNA)

Объявляя об этом открытии, Национальный совет Кувейта по вопросам культуры, искусства и литературы подробно описал раскопки на холме, известном как "F6". Предыдущие раскопки обнаружили остатки стены храмовой платформы, датируемой примерно 1900-1800 годами до н. э.

Храм, который сейчас полностью раскопан, имеет размеры примерно 11 на 11 метров, и дал многочисленные артефакты, такие как печати и керамика, свидетельствующие о связи этого места с народом Дильмун.

Эта недавняя находка, расположенная рядом с другими важными дильмунскими сооружениями, такими как "Дворец" и еще один храм, свидетельствует о том, что эта территория была ключевым культурным и религиозным центром.

Доктор Стефан Ларсен, руководитель датской экспедиции, назвал это открытие значительным прорывом в понимании религиозных практик Дильмуна. Профессор археологии Кувейтского университета Хассан Ашкенани отметил, что близость храма к крупному административному зданию указывает на историческую роль места как религиозного, так и административного центра.

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Национальный совет по вопросам культуры, искусств и литературы также объявил об успешном завершении сезона раскопок 2024 года, что стало значительным шагом вперед в раскрытии тайн этой древней цивилизации, опираясь на усилия предыдущих сезонов.

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