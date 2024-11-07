Не случайность: археологи сделали невероятное открытие благодаря древним рисункам

Используя технологию трансформации отражения, исследователи обнаружили изображения, свидетельствующие о высоком уровне развития еще 15800 лет назад.

Исследователи, изучая каменные плиты из доисторического поселения Геннерсдорф, Германия, обнаружили резные изображения рыб, заключенных в сетчатые узоры. Это открытие свидетельствует о том, что ранние люди, возможно, использовали сети для рыбалки еще 15800 лет назад, пишет IFLScience.

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Эти открытия следуют из анализа 406 украшенных сланцевых плит, ранее раскопанных на этом месте и тщательно изученных. Однако изображение рыбы, пойманной в сетях, оставалось без внимания, пока исследователи не использовали технологию трансформации отражения (RTI), чтобы выявить эти детали.

На восьми высеченных каменных табличках исследователи обнаружили рыбьи фигуры, наложенные на сетчатые узоры, которые, как полагают, представляют примитивные рыболовные сети или ловушки.

По мнению авторов исследования, расположение рыбьих фигур в пределах линий сетки отражает сознательный художественный выбор. Они объяснили, что рыбы сначала были нарисованы свободно плавающими, а затем заключены в сетку, что символизирует акт поимки, а не просто изображение самих животных.

Эта абстракция контрастирует с изображениями других животных, найденных в Геннерсдорфе, предлагая сосредоточиться на процессе рыбалки, а не на самих рыбах.

Кроме того, останки рыбы, найденные в Геннерсдорфе, указывают на то, что водные обитатели играли важную роль в рационе доисторических жителей, что подтверждает теорию исследователей о том, что для вылова рыбы, вероятно, использовали сети, особенно во время миграционных периодов, когда можно было выловить большое количество рыбы.

Наличие текстиля, изображенного на статуэтках того же периода, указывает на то, что ранние люди могли использовать растительные волокна для создания этих рыболовных сетей, возможными источниками которых были такие растения, как молочай или крапива.

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