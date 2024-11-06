Не диалект, а самостоятельный язык: ученые борются за признание эльфдальского языка

В центральной Швеции до сих пор сохранилась община людей, которые общаются на эльфдальском языке. Это уникальное явление ученые называют примером средневекового языка, который дожил до наших дней.

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Уникальный язык веками выживал на небольшой территории в центральной Швеции, где на нем до сих пор говорят около 2500 человек. Хотя он заметно отличается от шведского, эльфдальский часто классифицируют только как диалект, а не как самостоятельный язык, пишет Yahoo.

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Недавние исследования могут изменить это мнение. Исследователи собрали значительные доказательства об исторических корнях эльфдальского языка, которые, по их мнению, могут поддержать его признание в качестве языка меньшинства. Этот язык, на котором исторически разговаривали в регионе Даларна, был прослежен до древних скандинавских языков благодаря лингвистическим и археологическим исследованиям, в частности руническим надписям.

Эти находки позволяют предположить, что язык могли принести охотники-собиратели или ранние земледельческие общины Уппланда, которые перенимали его по мере развития торговли в регионе. Лингвисты считают, что коренное население Даларны сначала разговаривало на "палео-северо-скандинавском" языке, а затем перешло на эльфдальский.

Яир Сапир, соавтор книги о грамматике эльфдальского языка, отмечает, что словарный запас языка настолько сильно отличается от шведского, как и шведский от исландского. Примерно до 1400 года эльфдальский язык развивался под влиянием норвежской и шведской торговли.

Однако с созданием Кальмарской унии языковые изменения приостановились, пока индустриализация и урбанизация не восстановили шведские влияния в 1900-х годах, что привело к существованию "средневекового языка, который дожил до наших дней". До этого эльфдальский язык имел отличные диалекты даже между деревнями, что, вероятно, было связано с самодостаточностью и изолированностью общин региона.

Использование рун также делает эльфдальский язык уникальным. В то время как руническое письмо исчезло на большей части Швеции к XIV веку, Эльвдален продолжал использовать его до 1909 года, что делает его последним местом в мире, где руны регулярно использовались.

Однако во время имперского периода Швеции в XVII-XVIII веках шведское правительство пропагандировало единый национальный язык, что привело к маргинализации таких языков, как эльвдаленский. Исторические записи свидетельствуют, что переводы Библии на нескандинавские языки в Шведской империи толерировались, тогда как переводы на другие скандинавские диалекты или языки часто ограничивались.

Несмотря на эти притеснения, в последнее время появляются инициативы по сохранению языка, образовательные программы и даже эльфдальская литература для детей. Сегодня около половины из 5000 жителей бывшего прихода Эльвдалена могут разговаривать на эльфдальском языке, и его часто можно услышать в общественных местах. Отношение общины изменилось от стыда до гордости: в городе появилось больше вывесок на эльфдальском языке.

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Сапир и его соавтор Улоф Лундгрен предполагают, что популяризация аспектов языка до 1900 года, так называемого позднеклассического эльфдальского языка, может помочь укрепить язык.

Официальное признание эльфдальского языка как языка меньшинства, по их мнению, могло бы еще больше увеличить количество его носителей и способствовать его возрождению, помогая будущим поколениям сохранять более глубокую связь с этим культурным наследием.

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