Хоронили на протяжении поколений: в Египте найдена гробница с ценными артефактами (фото)

Во время раскопок некрополя Южный Асасиф археологи обнаружили гробницу, которая предоставила ценную информацию о периоде Среднего царства. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, которые демонстрируют мастерство того периода.

Related video

В Египте археологи обнаружили гробницу периода Среднего царства в некрополе Южный Асасиф вблизи Луксора. Эта находка является первой гробницей времен Среднего царства, найденной в этой местности, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ведущий эксперт проекта по сохранению Южного Асасифа Елена Пищикова рассказала, что гробница датируется примерно 1938-1630 годами до н. э. и содержит останки, которые, как полагают, принадлежат нескольким поколениям одной семьи.

Внутри удалось обнаружить гробы, которые, хотя и сильно повреждены наводнением, свидетельствуют о том, что в них похоронены мужчины, женщины и дети со времен 12-й и ранней 13-й династий.

Археологи обнаружили большую коллекцию артефактов, в частности полудрагоценные украшения, такие как ожерелья, кольца и браслеты Фото: South Asasif Conservation Project

Суровые условия серьезно повлияли на деревянные гробы и льняные обертки, использованные для мумификации, однако многие артефакты, свидетельствующие о высоком статусе умерших, сохранились. Археологи обнаружили большую коллекцию артефактов, в том числе полудрагоценные украшения, такие как ожерелья, кольца и браслеты, а также сложную глазурованную керамику и окрашенные камни, украшенные изображениями бегемотов, соколов и змей.

Мохамед Абдель-Бадий, руководитель Центрального департамента артефактов Верхнего Египта, отметил редкую сине-зеленую фаянсовую фигурку, два медных зеркала с уникальным дизайном и ожерелье из аметистовых бусин и резных агатовых элементов. Одно из зеркал имеет ручку в форме лотоса, а другое украшено изображением Хатор, древнеегипетского божества, ассоциирующегося с небом.

Важно

Прощальный подарок или таинственный ритуал: археологи раскопали необычное захоронение в Швеции (фото)

Хорошо сохранившиеся ювелирные изделия и артефакты демонстрируют мастерство того периода и дают представление о том, как влияние Среднего царства распространилось на более поздние династии. Команда имеет целью продолжить исследование этого места, предоставляя ценную информацию для изучения древнего искусства и погребальных практик Египта.

Ранее Фокус писал о неординарном открытии, которое произошло благодаря костям моряков с затонувшего корабля.

Также мы рассказывали о неожиданном археологическом открытии на Мальте. Исследователи раскопали целый комплекс древних гробниц.