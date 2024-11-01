Не ожидали увидеть: человеческие останки с затонувшего корабля привели к неординарным выводам

Благодаря недавнему исследованию 500-летних останков с затонувшего корабля, ученые нашли интересную закономерность в человеческом теле. Оказалось, что на состав костей в значительной степени влияет то, какая рука доминирует.

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Недавние исследования останков скелетов с корабля "Мэри Роуз" свидетельствуют о том, что доминирующая рука человека может влиять на то, как со временем меняется химический состав его ключичной кости. "Мэри Роуз", флагманский корабль военно-морского флота короля Генриха VIII, спустили на воду в 1511 году. Он участвовал в битвах против Франции, Шотландии и Бретани, пишет Heritage Daily.

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После значительной перестройки в 1536 году корабль встретил свои последние минуты 19 июля 1545 года во время атаки на французский флот, затонув в проливе Солент у острова Уайт. Обломки корабля, обнаруженные в 1971 году и поднятые в 1982 году Фондом Мэри Роуз, стали центральным экспонатом Музея Мэри Роуз в Исторической верфи Портсмута.

Хорошо сохранившиеся артефакты и останки дали исследователям редкий взгляд на жизнь и физические характеристики моряков эпохи Тюдоров. В последнем исследовании, опубликованном в журнале PLOS, изучались кости ключицы 12 членов экипажа в возрасте от 13 до 40 лет, чтобы проследить, как на состав костей может влиять возраст и физическая активность.

Исследовательская группа применила рамановскую спектроскопию — лазерную методику, которая неинвазивно анализирует химический состав костей. Ученые сосредоточились на двух основных компонентах костной ткани — органических белках и неорганических минералах — и обнаружили, что уровень минералов с возрастом имеет тенденцию к увеличению, тогда как уровень белков снижается.

Примечательно, что эти возрастные изменения оказались более выраженными в правых ключицах, чем в левых, что потенциально указывает на преобладание праворукости среди членов экипажа. Во времена Тюдоров леворукость часто осуждалась — социальная норма, которая, возможно, повлияла на модели физической нагрузки на кости моряков.

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Доктор Шеона Шенкленд из Ланкастерского университета прокомментировала: "С детства восхищаясь "Мэри Роуз", я была поражена возможностью поработать с этими останками. Сохранность костей и неразрушающий характер метода позволяют нам узнать больше о жизни этих моряков и углубить наше понимание человеческого скелета, актуальное даже для современной науки".

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