Не очікували побачити: людські останки із затонулого корабля призвели до неординарних висновків

Завдяки нещодавньому дослідженню 500-річних останків із затонулого корабля, вчені знайшли цікаву закономірність у людському тілі. Виявилося, що на склад кісток значною мірою впливає те, яка рука домінуюча.

Related video

Нещодавні дослідження останків скелетів з корабля "Мері Роуз" свідчать про те, що домінуюча рука людини може впливати на те, як з часом змінюється хімічний склад її ключичної кістки. "Мері Роуз", флагманський корабель військово-морського флоту короля Генріха VIII, спустили на воду в 1511 році. Він брав участь у битвах проти Франції, Шотландії та Бретані, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після значної перебудови у 1536 році корабель зустрів свої останні хвилини 19 липня 1545 року під час атаки на французький флот, затонувши у протоці Солент біля острова Уайт. Уламки корабля, виявлені в 1971 році і підняті в 1982 році Фондом Мері Роуз, стали центральним експонатом Музею Мері Роуз в Історичній верфі Портсмута.

Добре збережені артефакти й останки дали дослідникам рідкісний погляд на життя і фізичні характеристики моряків епохи Тюдорів. В останньому дослідженні, опублікованому в журналі PLOS, вивчалися кістки ключиці 12 членів екіпажу у віці від 13 до 40 років, щоб простежити, як на склад кісток може впливати вік і фізична активність.

Дослідницька група застосувала раманівську спектроскопію — лазерну методику, яка неінвазивно аналізує хімічний склад кісток. Вчені зосередилися на двох основних компонентах кісткової тканини — органічних білках та неорганічних мінералах — і виявили, що рівень мінералів з віком має тенденцію до збільшення, тоді як рівень білків знижується.

Примітно, що ці вікові зміни виявилися вираженішими в правих ключицях, ніж у лівих, що потенційно вказує на перевагу праворукості серед членів екіпажу. За часів Тюдорів ліворукість часто засуджувалася — соціальна норма, яка, можливо, вплинула на моделі фізичного навантаження на кістки моряків.

Важливо

Смертоносна зброя аборигенів: вчені по-новому дослідити знаряддя корінного населення Австралії

Доктор Шеона Шенкленд з Ланкастерського університету прокоментувала: "З дитинства захоплюючись "Мері Роуз", я була вражена можливістю попрацювати з цими останками. Збереження кісток і неруйнівний характер методу дозволяють нам дізнатися більше про життя цих моряків і поглибити наше розуміння людського скелета, актуальне навіть для сучасної науки".

Раніше Фокус писав про неочікуване археологічне відкриття на Мальті. Дослідники розкопали цілий комплекс стародавніх гробниць.

А також ми розповідали про нововідкритий у Помпеях будиночок із хтивими фресками. Жителі Помпеїв любили демонструвати своє багатство, зокрема прикрашаючи споруди.