Мистецтво, а не скандальні образи: археологи розкопали будинок із хтивими фресками (фото)

Жителі Помпеїв любили демонструвати своє багатство, зокрема прикрашаючи будинки. Один такий, із досить нестандартними фресками, нещодавно виявили археологи.

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У Помпеях, Італія, археологи розкопали невеликий, але вишукано оздоблений будинок, розташований у центральному районі вздовж вулиці Віа дель Аббонданца. Споруда, яку зараз тимчасово називають Будинком Федри, вирізняється своїми вишуканими фресками, деякі з яких включають еротичні сцени, пише Arkeonews.

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Результати досліджень свідчать про те, що навіть менші будинки в Помпеях могли похвалитися пишним оздобленням. Це суперечить припущенню, що так прикрашали лише великі резиденції.

Названий на честь міфологічної цариці Афін, будинок Федри пропонує цінну інформацію про архітектурні тенденції першого століття нашої ери.

Споруда, яку зараз тимчасово називають Будинком Федри, вирізняється своїми вишуканими фресками Фото: Archaeological Park of Pompeii

Експерти вважають, що відсутність типового римського атріуму — відкритого центрального подвір'я, притаманного заможнішим будинкам, — не завадила власникам виразити свій смак через складні художні витвори.

Атріуми традиційно використовували для церемоній, зустрічей і демонстрації багатства, з такими декоративними елементами, як імплювій, басейн для збору дощової води.

Одна з найвизначніших фресок зображує сцену з міфу про Іпполіта і Федру, що збереглася з дивовижною деталізацією. Інші фрески в задній частині будинку включають такі сцени, як Суд Париса, зображення Венери та Адоніса, а також інтимну зустріч сатира з німфою.

Такі твори мистецтва, які сьогодні вважалися б провокаційними, були поширеними в Помпеях і розглядалися як відображення художньої культури міста, а не як скандальні образи.

Свідчення вказують на те, що будинок перебував на ремонті під час виверження Везувію у 79 році н. е. Біля входу дослідники виявили розписаний домашній вівтар з мотивами рослин, горобців, змій та хижих птахів. Усередині вівтаря також були знайдені лампа і керамічна кадильниця, що містила залишки запашних гілочок.

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Ці знахідки свідчать про те, що помпейці, незалежно від розмірів своїх будинків, прагнули продемонструвати своє багатство і вишуканість через внутрішній декор. Навіть не маючи великого атріуму, власники будинків, таких як будинок Федри, демонстрували свої естетичні почуття і бажання продемонструвати свої меблі.

Це відкриття додає глибини нашому розумінню римського домашнього життя і демонструє значення мистецтва та архітектури в Помпеях.

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