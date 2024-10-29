Искусство, а не скандальные образы: археологи раскопали дом со сладострастными фресками (фото)

Жители Помпеев любили демонстрировать свое богатство, в частности украшая дома. Один такой, с довольно нестандартными фресками, недавно обнаружили археологи.

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В Помпеях, Италия, археологи раскопали небольшой, но изысканно украшенный дом, расположенный в центральном районе вдоль улицы Виа дель Аббонданца. Сооружение, которое сейчас временно называют Домом Федры, отличается своими изысканными фресками, некоторые из которых включают эротические сцены, пишет Arkeonews.

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Результаты исследований свидетельствуют о том, что даже меньшие дома в Помпеях могли похвастаться пышным убранством. Это противоречит предположению, что так украшали только большие резиденции.

Названный в честь мифологической царицы Афин, дом Федры предлагает ценную информацию об архитектурных тенденциях первого века нашей эры.

Сооружение, которое сейчас временно называют Домом Федры, отличается своими изысканными фресками Фото: Archaeological Park of Pompeii

Эксперты считают, что отсутствие типичного римского атриума — открытого центрального двора, присущего более богатым домам, — не помешало владельцам выразить свой вкус через сложные художественные произведения.

Атриумы традиционно использовали для церемоний, встреч и демонстрации богатства, с такими декоративными элементами, как имплювий, бассейн для сбора дождевой воды.

Одна из самых выдающихся фресок изображает сцену из мифа об Ипполите и Федре, сохранившуюся с удивительной детализацией. Другие фрески в задней части дома включают такие сцены, как Суд Париса, изображение Венеры и Адониса, а также интимную встречу сатира с нимфой.

Такие произведения искусства, которые сегодня считались бы провокационными, были распространены в Помпеях и рассматривались как отражение художественной культуры города, а не как скандальные образы.

Свидетельства указывают на то, что дом находился на ремонте во время извержения Везувия в 79 году н. э. У входа исследователи обнаружили расписанный домашний алтарь с мотивами растений, воробьев, змей и хищных птиц. Внутри алтаря также были найдены лампа и керамическая кадильница, содержащая остатки душистых веточек.

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Эти находки свидетельствуют о том, что помпейцы, независимо от размеров своих домов, стремились продемонстрировать свое богатство и изысканность через внутренний декор. Даже не имея большого атриума, владельцы домов, таких как дом Федры, демонстрировали свои эстетические чувства и желание продемонстрировать свою мебель.

Это открытие добавляет глубины нашему пониманию римской домашней жизни и демонстрирует значение искусства и архитектуры в Помпеях.

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