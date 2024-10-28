Вся история мира на глиняной табличке: археологи наконец расшифровали древний артефакт

Ученые расшифровали вавилонскую табличку VII до н. э. и обнаружили, что это не только карта с изображением Месопотамии. Исследователи нашли надписи на аккадском языке, которые рассказывают историю мира

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Древнюю глиняную табличку из Вавилона, известную как древнейшая карта мира, удалось расшифровать. Этот древний артефакт создан в VII веке до н. э. и показывает детальный взгляд на мир, как его понимали вавилоняне, пишет Arkeonews.

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Глиняный артефакт с надписями на аккадском языке нашли в Сиппаре, городе на территории современного Ирака. Табличку приобрел Британский музей в 1882 году, но ее значение оставалось загадкой, пока не удалось найти и расшифровать недостающий фрагмент.

Расшифрованные надписи и карта дают представление о Месопотамии, и то, как понимали мир древние вавилоняне. Эта клинописная карта не только изображает расположение региона, но и свидетельствует о том, что вавилоняне считали Месопотамию центром мира.

Эту территорию окружает двойное кольцо, названное "горной рекой", которое обозначает границу их известного мира. В пределах этой области такие символы, как круги и прямоугольники, представляют города и достопримечательности, включая Вавилон и реку Евфрат.

Доктор Ирвинг Финкель, куратор и эксперт по клинописи в Британском музее, объясняет, что дизайн карты охватывает весь известный мир той эпохи. Однако она выходит за пределы простого отображения географических деталей.

Надписи на табличке описывают историю сотворения мира и позволяют заглянуть в понимание вавилонянами того, что лежит за пределами их привычного мира. Текст также отсылает к древней истории, которая отражает библейский рассказ о всемирном потопе. В вавилонской версии человек по имени Утнапиштим строит большой ковчег по велению божества, что перекликается с рассказом о Ноевом ковчеге.

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Расшифровка этой таблички не только освещает восприятие вавилонянами своего мира, но и намекает на их веру в божества вроде Мардука и мифических существ, таких как человек-скорпион и левоголовая птица Анзу.

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