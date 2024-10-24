Раскрыли тайны Шелкового пути: ученые сделали неожиданное открытие в Узбекистане (фото)

На востоке Узбекистана ученые обнаружили доказательства высокого уровня развития горных городов, расположенных на Шелковом пути. Это открытие противоречит представлениям о том, что горы были преградой для торговли.

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На Шелковом пути ученые с помощью технологии LiDAR обнаружили два города в горной местности на востоке Узбекистана. Эти находки показывают, что Тугунбулак и Ташбулак были одними из крупнейших городских центров в этом высокогорном регионе, а это демонстрирует их важность в древности, пишет IFLScience.

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Исторически Шелковый путь играл решающую роль в соединении Европы и Китая, способствуя обмену товарами, технологиями и идеями. Города, расположенные вдоль этого маршрута, получали экономическую выгоду, но многие из них были заброшены и забыты, когда торговые пути перешли на морские альтернативы.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Национального центра археологии Узбекистана во главе с профессором Майклом Фрачетти и Фарходом Максудовым имели целью исправить предыдущие недооценки значения этих городов для окружающих регионов.

Предыдущие раскопки на этом месте Фото: Michael Frachetti

Тугунбулак и Ташбулак расположены на высоте от 2000 до 2200 метров, что делает их примечательными по сравнению с другими историческими высокогорными объектами, такими как перуанский Мачу-Пикчу.

Хотя видимыми остались только поверхностные курганы, сканирование LiDAR дало более четкое представление о планировке этих городов, обнаружив сооружения, укрепления и открытые участки. Во времена своего расцвета Тугунбулак занимал площадь 120 га, что делало его центральным узлом в этом отдаленном регионе.

По словам Фрачетти, эти города бросали вызов типичному восприятию гор как барьеров для торговли на Шелковом пути. Вместо этого они служили ключевыми центрами взаимодействия и процветания, вероятно, благодаря местным ресурсам, таким как руды и скот.

Ученые отмечают, что жители Тугунбулака были самобытными кочевыми скотоводами с уникальной политической экономикой, отличной от оседлых равнинных культур той эпохи.

Данные LiDAR позволили команде создать 3D-модели городов, хотя многие аспекты остаются спекулятивными без традиционных археологических раскопок.

В Тугунбулаке остатки толстых утрамбованных земляных валов указывают на укрепленную структуру, в то время как богатые залежи железной руды поблизости указывают на вероятный источник богатства в дополнение к торговле.

Хотя его общая планировка отражает другие города того периода, отсутствие жилых районов в пределах городских стен свидетельствует о том, что жители жили сезонно в переносных жилищах, таких как юрты, за пределами укрепленных участков.

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Несмотря на ограниченность исследований, ученые считают, что в регионе есть еще много таких городов, которые еще предстоит открыть. Использование дронов в этом исследовании требовало специальных разрешений из-за ограничений в Узбекистане. Теперь, после этого прорыва, команда надеется продолжить свою работу, чтобы раскрыть больше скрытой истории страны.

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