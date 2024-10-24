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Технологии и наука

Раскрыли тайны Шелкового пути: ученые сделали неожиданное открытие в Узбекистане (фото)

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Фото: Michael Frachetti | Как показывает этот снимок с дрона, Тугунбулак не похож на перспективное место для жизни, но вид может обманывать

На востоке Узбекистана ученые обнаружили доказательства высокого уровня развития горных городов, расположенных на Шелковом пути. Это открытие противоречит представлениям о том, что горы были преградой для торговли.

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На Шелковом пути ученые с помощью технологии LiDAR обнаружили два города в горной местности на востоке Узбекистана. Эти находки показывают, что Тугунбулак и Ташбулак были одними из крупнейших городских центров в этом высокогорном регионе, а это демонстрирует их важность в древности, пишет IFLScience.

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Исторически Шелковый путь играл решающую роль в соединении Европы и Китая, способствуя обмену товарами, технологиями и идеями. Города, расположенные вдоль этого маршрута, получали экономическую выгоду, но многие из них были заброшены и забыты, когда торговые пути перешли на морские альтернативы.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Национального центра археологии Узбекистана во главе с профессором Майклом Фрачетти и Фарходом Максудовым имели целью исправить предыдущие недооценки значения этих городов для окружающих регионов.

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Предыдущие раскопки на этом месте
Фото: Michael Frachetti

Тугунбулак и Ташбулак расположены на высоте от 2000 до 2200 метров, что делает их примечательными по сравнению с другими историческими высокогорными объектами, такими как перуанский Мачу-Пикчу.

Хотя видимыми остались только поверхностные курганы, сканирование LiDAR дало более четкое представление о планировке этих городов, обнаружив сооружения, укрепления и открытые участки. Во времена своего расцвета Тугунбулак занимал площадь 120 га, что делало его центральным узлом в этом отдаленном регионе.

По словам Фрачетти, эти города бросали вызов типичному восприятию гор как барьеров для торговли на Шелковом пути. Вместо этого они служили ключевыми центрами взаимодействия и процветания, вероятно, благодаря местным ресурсам, таким как руды и скот.

Ученые отмечают, что жители Тугунбулака были самобытными кочевыми скотоводами с уникальной политической экономикой, отличной от оседлых равнинных культур той эпохи.

Данные LiDAR позволили команде создать 3D-модели городов, хотя многие аспекты остаются спекулятивными без традиционных археологических раскопок.

В Тугунбулаке остатки толстых утрамбованных земляных валов указывают на укрепленную структуру, в то время как богатые залежи железной руды поблизости указывают на вероятный источник богатства в дополнение к торговле.

Хотя его общая планировка отражает другие города того периода, отсутствие жилых районов в пределах городских стен свидетельствует о том, что жители жили сезонно в переносных жилищах, таких как юрты, за пределами укрепленных участков.

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Несмотря на ограниченность исследований, ученые считают, что в регионе есть еще много таких городов, которые еще предстоит открыть. Использование дронов в этом исследовании требовало специальных разрешений из-за ограничений в Узбекистане. Теперь, после этого прорыва, команда надеется продолжить свою работу, чтобы раскрыть больше скрытой истории страны.

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