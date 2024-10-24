Розкрили таємниці Шовкового шляху: вчені зробили неочікуване відкриття в Узбекистані (фото)

На сході Узбекистану вчені виявили докази високого рівня розвитку гірських міст, розташованих на Шовковому шляху. Це відкриття суперечить уявленням про те, що гори були перепоною для торгівлі.

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На Шовковому шляху вчені з допомогою технології LiDAR виявили два міста у гірській місцевості на сході Узбекистану. Ці знахідки показують, що Тугунбулак і Ташбулак були одними з найбільших міських центрів у цьому високогірному регіоні, а це демонструє їхню важливість у давнину, пише IFLScience.

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Історично Шовковий шлях відігравав вирішальну роль у з'єднанні Європи і Китаю, сприяючи обміну товарами, технологіями та ідеями. Міста, розташовані вздовж цього маршруту, отримували економічну вигоду, але багато з них були покинуті і забуті, коли торгові шляхи перейшли на морські альтернативи.

Дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та Національного центру археології Узбекистану на чолі з професором Майклом Фрачетті та Фарходом Максудовим мали на меті виправити попередні недооцінки значення цих міст для навколишніх регіонів.

Попередні розкопки на цьому місці Фото: Michael Frachetti

Тугунбулак і Ташбулак розташовані на висоті від 2000 до 2200 метрів, що робить їх примітними порівняно з іншими історичними високогірними об'єктами, такими як перуанський Мачу-Пікчу.

Хоча видимими залишилися лише поверхневі кургани, сканування LiDAR дало чіткіше уявлення про планування цих міст, виявивши споруди, укріплення і відкриті ділянки. У часи свого розквіту Тугунбулак займав площу 120 га, що робило його центральним вузлом у цьому віддаленому регіоні.

За словами Фрачетті, ці міста кидали виклик типовому сприйняттю гір як бар'єрів для торгівлі на Шовковому шляху. Натомість вони слугували ключовими центрами взаємодії та процвітання, ймовірно, завдяки місцевим ресурсам, таким як руди та худоба.

Учені зазначають, що мешканці Тугунбулака були самобутніми кочовими скотарями з унікальною політичною економікою, відмінною від осілих рівнинних культур тієї епохи.

Дані LiDAR дозволили команді створити 3D-моделі міст, хоча багато аспектів залишаються спекулятивними без традиційних археологічних розкопок.

У Тугунбулаку залишки товстих утрамбованих земляних валів вказують на укріплену структуру, тоді як багаті поклади залізної руди поблизу вказують на ймовірне джерело багатства на додаток до торгівлі.

Хоча його загальне планування віддзеркалює інші міста того періоду, відсутність житлових районів у межах міських стін свідчить про те, що мешканці жили сезонно в переносних житлах, таких як юрти, за межами укріплених ділянок.

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Попри обмеженість досліджень, вчені вважають, що в регіоні є ще багато таких міст, які ще належить відкрити. Використання дронів у цьому дослідженні вимагало спеціальних дозволів через обмеження в Узбекистані. Тепер, після цього прориву, команда сподівається продовжити свою роботу, щоб розкрити більше прихованої історії країни.

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