Експеримент був успішним: археологи підтвердили відкриття волонтерів в Норвегії

Учасники проєкту Heritage Quest, спрямованого на залучення громадськості до пошуків археологічних пам’яток на території Норвегії, виявили понад тисячу древніх курганів. Нещодавно вчені підтвердили їхні знахідки, перевіривши 380 виявлених місць.

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У межах проєкту Heritage Quest понад 6500 волонтерів виявили майже 1000 доісторичних курганів по всій території Нідерландів всього за чотири місяці. Цей проєкт демонструє, як участь громадськості може суттєво допомогти археологам у виявленні стародавніх пам'яток, пише Nature World News.

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Проєкт Heritage Quest розпочався у 2018 році й полягав у залученні громадських науковців до аналізу лідарних знімків з центральних Нідерландів. Лідар, лазерна технологія, генерує детальні карти землі, допомагаючи знайти приховані археологічні об'єкти, які було б важко ідентифікувати в інший спосіб.

Відкриття 1000 курганів відбулося значною мірою завдяки внеску цих онлайн-волонтерів. Попри їхній успіх, виникли занепокоєння щодо точності знахідок, враховуючи, що більшість учасників не мали формальної археологічної підготовки.

Доктор Квентін Буржуа, провідний дослідник з Лейденського університету, визнав, що хоча обсяг зібраних даних вражає, надійність виявлених волонтерами знахідок становила певну проблему.

"Ми зіткнулися з поширеною проблемою у великих громадських наукових проєктах: наскільки достовірними є висновки нефахівців?" — зауважив він.

Щоб перевірити результати, дослідницька група провела масштабне польове дослідження 380 місць, позначених волонтерами. Відвідавши кожне місце, вони змогли підтвердити, чи дійсно виявлені об'єкти є курганами. Їхні висновки оцінили ефективність підходу.

Доктор Буржуа наголосив, що проєкт не лише довів цінність громадянської науки, але й значно прискорив процес відкриття. Завдяки поєднанню зусиль лідарної технології та залучення волонтерів, дослідницька група подвоїла кількість відомих курганів у регіоні за кілька місяців, коли професійним археологам довелося б витрати роки.

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Він підсумував: "Громадська наука працює. Існує чітка кореляція між кількістю волонтерів, які ідентифікували місце, і ймовірністю того, що це доісторичний курган. Без їхньої допомоги це зайняло б роки, а не місяці".

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