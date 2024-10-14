Особливі знахідки: археологи виявили тисячі артефактів еламської культури (фото)

В Ірані археологи розкопали тисячі печаток, яким близько 5 тисяч років. Ці глиняні артефакти є важливим джерелом інформації про організацію та торгові зв’язки регіону.

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Під час нещодавніх розкопок у місті Керманшах, Іран, археологи виявили тисячі глиняних печаток, яким, за оцінками, близько 5 000 років. Ці знахідки дають важливе уявлення про давні адміністративні та економічні практики в регіоні, пише Arkeonews.

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За словами Даріуша Фармані, начальника управління туризму провінції, під час розкопок під керівництвом Шокоха Хосраві в Таппех Телене, археологічному об'єкті, офіційно визнаному в 1998 році і включеному до списку національної спадщини в 2003 році, вдалося знайти тисячі артефактів.

Ці знахідки дають важливе уявлення про давні адміністративні та економічні практики в регіон Фото: Tehran Times

Під час розкопок дослідники виявили не лише фрагменти кераміки та фігурки тварин, але й понад 4 тисячі печаток, пов'язаних з ранньою еламською культурою, що свідчить про те, що Таппех Телене колись слугувало центром економічної організації та управління торгівлею.

Ці артефакти відображають адміністративні практики в центральному регіоні Загросу в ранньоеламський період, вказуючи на культурні та економічні зв'язки між мешканцями Таппех Телене та регіонами Ірану і Месопотамії. Стилістичні особливості печаток у поєднанні з глиняним посудом свідчать про ширші міжрегіональні зв'язки цього місця і виділяють його роль в економічному і політичному розвитку протягом кількох тисячоліть.

Під час розкопок вдалося відкрити безліч предметів, зокрема 447 глиняних замків, що використовувалися для дверей складів, майже 3 000 пломб для посудин, понад 100 пломб для мішків та 436 язикоподібних предметів, кожен з яких має чіткі відбитки пломб. Ці знахідки дають уявлення про складні комерційні та адміністративні системи, що існували в регіоні протягом 5-3 тисячоліття до нашої ери.

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Крім того, знахідка ранніх лічильників вказує на експерименти з числовими системами в регіоні, що потенційно закладає основу для писемності. Враховуючи важливість цих артефактів, планується продовження розкопок із забезпеченням фінансування для майбутніх сезонів досліджень на цьому місці.

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