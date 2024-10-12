Непокоїло вчених з усього світу: іранські артефакти виявилися майстерною підробкою

Дослідивши партію мечів з Ірану, вилучених британськими прикордонниками, вчені виявили ознаки підробки. Використовуючи нейтронну томографію, дослідники виявили отвори та ознаки заміни лез.

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Нещодавнє дослідження іранських бронзових мечів залізного віку за допомогою передових методів візуалізації виявило значні сучасні модифікації. Ці зміни, спрямовані на підвищення комерційної цінності артефактів для незаконного продажу старожитностей, пише Phys.org.

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Іранська клинкова зброя залізного віку є важливою для відстеження еволюції металообробних технологій, особливо на Близькому Сході — регіоні, відомому своїми металургійними досягненнями. Однак сучасне втручання і підробка цих предметів заважають зрозуміти історичний розвиток металообробки 3000 років тому.

Команда, до якої увійшли дослідники з Кренфілдського університету, ISIS Neutron and Muon Source та Британського музею, застосувала нейтронну томографію для вивчення внутрішньої структури мечів. Цей метод, який має переваги над традиційним рентгеном, виявив використання сучасних клеїв та інструментів, що дозволило виявити, як саме зброю змінили.

Дослідження зосередили на партії мечів, конфіскованих прикордонними військами Великобританії. Ці артефакти зберігаються в Британському музеї в очікуванні репатріації до Ірану.

Знайдені мечі, модифіковані бронзовими лезами замість оригінальних залізних, класифікуються як "пастиші" — артефакти, зібрані з фрагментів стародавніх предметів, щоб надати їм цінніший вигляд. Таке приховування їхньої первісної конструкції ускладнює розуміння біметалевої зброї тієї епохи.

Учені виявили отвори, які залишилися після свердління і навіть фрагмент сучасного свердла в одному з мечів. Ці результати демонструють поширеність модифікацій у предметах старовини, що перебувають у незаконному обігу, і викликають занепокоєння щодо автентичності музейних колекцій у всьому світі.

Провідний автор дослідження Алекс Родзінка зазначив, що біметалеві артефакти відіграють вирішальну роль у розумінні переходу від бронзи до заліза. Модифікації, однак, затьмарюють цей історичний перехід. Дослідниця Анна Федріго додала, що мечі з бронзовими лезами та залізними руків'ями часто можуть бути пастишами.

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Старший викладач Натаніель Ерб-Сатулло наголосив на важливості відрізняти справжні артефакти від підробок, щоб вшанувати технологічні інновації регіону. Мечі виставлять у Британському музеї перед поверненням до Ірану.

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