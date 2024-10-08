Напівміфічний метал з Атлантиди: археологи піднімуть на поверхню затонулий корабель з унікальним вантажем

Учені планують підняти на поверхню стародавній корабель, який затонув 1500 років тому біля берегів Сицилії. Під час попередніх досліджень вчені виявили злитки рідкісного металу, який в античні часи поступався в ціні тільки золоту.

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Корабель, що затонув у V столітті біля берегів Сицилії з рідкісним вантажем орихалку, піднімуть на поверхню. Вперше затонуле судно, відоме як "Гелла II", помітили у 1980 році водолази поблизу порту Гела, пише Heritage Daily.

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Корабель, знайдений на глибині понад 300 метрів, зберігся в напрочуд гарному стані. Його збереження дає цінну інформацію про морську діяльність давньогрецьких цивілізацій, зокрема про їхні торгові шляхи і технології суднобудування. Попередні дослідження у 2015 році виявили 39 злитків орихалку, рідкісного металевого сплаву, а пізніші розкопки у 2017 році виявили ще 47 злитків.

Орихалк, назва якого походить від грецького терміну, що означає "гірська мідь", — це сплав золотисто-жовтого кольору. Античні письменники пов'язували цей метал з Атлантидою, а Платон у своїх працях описував його як дуже цінний, що поступався лише золоту. У своєму діалозі "Критій" Платон згадує, що міфічне місто Атлантида було прикрашене цим металом, зокрема, в храмі Посейдона, де він покривав одну із зовнішніх стін.

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Серед інших знахідок із затонулого корабля — коринфські шоломи, амфори, металеві предмети та особисті речі членів екіпажу. Зусилля з підйому затонулого корабля, що проводяться під наглядом Морського управління Сицилійського регіону, підтримуються фінансуванням у розмірі 500 000 євро, яке було отримано у співпраці з місцевими організаціями.

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