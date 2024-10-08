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Напівміфічний метал з Атлантиди: археологи піднімуть на поверхню затонулий корабель з унікальним вантажем

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Фото: Emanuele riela - CC BY-SA 4.0 | Учені планують підняти на поверхню стародавній корабель, який затонув 1500 років тому біля берегів Сицилії

Учені планують підняти на поверхню стародавній корабель, який затонув 1500 років тому біля берегів Сицилії. Під час попередніх досліджень вчені виявили злитки рідкісного металу, який в античні часи поступався в ціні тільки золоту.

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Корабель, що затонув у V столітті біля берегів Сицилії з рідкісним вантажем орихалку, піднімуть на поверхню. Вперше затонуле судно, відоме як "Гелла II", помітили у 1980 році водолази поблизу порту Гела, пише Heritage Daily.

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Корабель, знайдений на глибині понад 300 метрів, зберігся в напрочуд гарному стані. Його збереження дає цінну інформацію про морську діяльність давньогрецьких цивілізацій, зокрема про їхні торгові шляхи і технології суднобудування. Попередні дослідження у 2015 році виявили 39 злитків орихалку, рідкісного металевого сплаву, а пізніші розкопки у 2017 році виявили ще 47 злитків.

Орихалк, назва якого походить від грецького терміну, що означає "гірська мідь", — це сплав золотисто-жовтого кольору. Античні письменники пов'язували цей метал з Атлантидою, а Платон у своїх працях описував його як дуже цінний, що поступався лише золоту. У своєму діалозі "Критій" Платон згадує, що міфічне місто Атлантида було прикрашене цим металом, зокрема, в храмі Посейдона, де він покривав одну із зовнішніх стін.

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Серед інших знахідок із затонулого корабля — коринфські шоломи, амфори, металеві предмети та особисті речі членів екіпажу. Зусилля з підйому затонулого корабля, що проводяться під наглядом Морського управління Сицилійського регіону, підтримуються фінансуванням у розмірі 500 000 євро, яке було отримано у співпраці з місцевими організаціями.

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