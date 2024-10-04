Відкопали золото імператора: болгарські археологи знайшли рідкісний артефакт (фото)

Під час розкопок стародавнього форту в селі Червен дослідники виявили золоту монету, яка можна датувати першими роками правління Османської імперії. Вчені вважають, що на знахідці зображено візантійського імператора.

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Під час розкопок у селі Червен, розташованому біля річки Дунай у Болгарії, археологи виявили золоту монету. Експерти припускають, що монета, знайдена в середньовічній фортеці, може походити з Візантійської імперії, подібно до тих, які приписують Іоанну III Дука Ватацу, імператору Нікеї, який правив з 1222 по 1254 рік, пише Live Science.

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На монеті зображено дві фігури, одна з яких одягнена в традиційні візантійські імператорські шати. Однак археологиня Світлана Великова заявила, що такі монети могли карбувати і в Латинській імперії.

Латинську імперію заснували хрестоносці після захоплення Константинополя у 1204 році. Великова зазначила, що правителі Латинської імперії, ймовірно, карбували імітації візантійських монет до того часу, поки Константинополь не повернули у 1261 році.

Менша вага цієї монети — близько трьох чвертей від її оригінальної ваги — вказує на те, що її зробили відповідно до стандартів карбування золотих монет XIV століття.

Під час розкопок стародавнього форту в селі Червен дослідники виявили золоту монету, яка можна датувати першими роками правління Османської імперії Фото: Svetlana Velikova

Ґрунтуючись на її характеристиках і місці знахідки, Великова припускає, що монету могли викарбувати невдовзі після османського завоювання Червена у 1388 році. Розкопки в цьому місці, які розпочалися понад століття тому, показали: це було важливе місто за часів Другого Болгарського царства, яке проіснувало з 1185 року до його падіння під владою османів у 1396 році.

У 1975 році недалеко від міста виявили три схожі золоті монети, що свідчить про те, що в регіоні використовували іноземну валюту, можливо, через брак місцевого золота. Останню знахідку, разом з іншими артефактами, такими як наконечники стріл, ювелірні прикраси та глиняний посуд, знайшли вздовж оборонної стіни середньовічної фортеці Червена.

Це відкриття ставить під сумнів попередні уявлення про те, що мешканці західної частини міста були переважно бідними, оскільки нові дані свідчать про певний рівень заможності серед деяких мешканців.

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Друге Болгарське царство було визначною державою на середньовічних Балканах і часто конфліктувало з Візантійською імперією. Однак і Болгарія, і Візантія зіткнулися з великою загрозою з боку Османської імперії, яка вже захопила багато колишніх візантійських територій.

Після падіння Болгарії під владою османів у 1396 році, регіон залишався під османським контролем протягом приблизно 500 років. Османи продовжували свою експансію, врешті-решт захопивши Константинополь у 1453 році.

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