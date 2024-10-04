Одружувалися заради нього: чому для мікенців бурштин мав надзвичане значення

У стародавні часи люди цінували бурштин та вважали його символом сонця. Цей матеріал був ознакою елітарності, а торгівля ним поширювалася по всій Європі.

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Бурштин здавна цінували за його яскравий колір і природну привабливість, починаючи ще з епохи неоліту. Нещодавні дослідження професора Януша Чебрешука, директора Польського археологічного інституту в Афінах, показали, що мікенці вважали бурштин символом сонця та використовували його як маркер соціального рангу, пише Heritage Daily.

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Мікенська цивілізація, яка процвітала приблизно з 1750 до 1050 року до н. е., була завершальним етапом бронзового віку Греції. Відомі своїми палацовими комплексами, міською організацією, мистецькими інноваціями та особливою писемністю, мікенці заклали фундамент для майбутніх грецьких культур.

Бурштинові артефакти, переважно намиста та прикраси, знаходили лише в найбагатших мікенських похованнях, що свідчить про те, що цей матеріал був зарезервований для людей з високим статусом.

Більшість бурштину, знайденого в Греції, ідентифікували як сукциніт, що походить з Балтійського регіону, зокрема з Гданської затоки, яка і сьогодні є центром торгівлі бурштином.

Еліти бронзового віку налагодили широкі зв'язки по всій Європі, часто закріплені стратегічними шлюбами, які з'єднували віддалені регіони. Ці альянси також сприяли переміщенню предметів розкоші, таких як бурштин, який циркулював переважно серед вищих класів.

"Він був широко розповсюджений: він відомий від Британських островів до України, але основні родовища, відомі в доісторичні часи — це родовища на Балтиці та Північному морі", — пояснює професор Чебрешук.

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Згідно з античною міфологією, коли загинув Фетон, син Геліоса (Сонця), його сестри, що оплакували його, перетворилися на тополі, а їхні сльози стали бурштином.

Для мікенців бурштин вважався сонячною речовиною, просякнутою сонячною енергією. Вважалося, що носіння бурштину дарує зв'язок з цією небесною силою, підвищує престиж і статус власника.

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