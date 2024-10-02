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Привернуло увагу експертів: дослідники виявили численні артефакти у стародавньому селі (фото)

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Фото: ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja (ELTE BTK Archaeological Institute blog) | Розкопки цього сезону принесли численні артефакти та привернули увагу світових експертів

На вершині гори Веребче-Берц у VII-VI століттях до н.е. існувало стародавнє поселення, яке археологи досліджують вже 6 років. Розкопки цього сезону принесли численні артефакти та привернули увагу світових експертів.

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Під час розкопок на північному заході Угорщини в гірському масиві Бюкк дослідники виявили понад 60 бронзових і залізних предметів. Це відкриття є результатом роботи команди університетських археологів, що спеціалізуються на бронзовому та залізному віці, за підтримки волонтерів та студентів, пише Arkeonews.

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Розкопки велися на стародавньому селі, яке колись процвітало на вершині гори Веребче-Берц у VII-VI століттях до н. е., проте було знищене під час облоги. Ці дослідження є третіми за цей рік, а загалом археологи вивчають поселення впродовж останніх шести років.

Науковці виявили залишки споруд, які згоріли під час нападу, і продовжують досліджувати місце за допомогою металошукачів.

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За допомогою металошукачів дослідники виявили низку металевих артефактів, які дають нове розуміння історичних зв'язків регіону
Фото: ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja (ELTE BTK Archaeological Institute blog)

За допомогою металошукачів вони виявили низку металевих артефактів, які дають нове розуміння історичних зв'язків регіону. Серед найпомітніших знахідок — колекція з понад 60 бронзових і залізних предметів, що складаються здебільшого з ювелірних прикрас і деталей кінської збруї.

Ці предмети, ймовірно, були поховані під час облоги, слугуючи важливими свідченнями історії села, включаючи його битви, торгівлю та культурну взаємодію з сусідніми регіонами, особливо з південно-східною Європою та Балканами.

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Проєкт привернув увагу кількох відомих експертів з різних університетів. Серед помітних учасників — археолог Бернхард Хіб з Берліна та професор Мартін Голець з Оломоуцького університету. Команда також отримала допомогу від співробітників Національного парку Бюкк та інших фахівців.

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