Міфічна постать чи справжня правителька: археологи відкрили нові таємниці культури Моче

В ході розкопок в Паньямарці, Перу, археологи зробили численні відкриття: вчені виявили тронний зал із зображеннями стародавньої правительки Моче. Окрім цього дослідники знайшли залу з численними зображеннями змій.

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Археологи зробили важливу знахідку під час розкопок поселення культури Моче в Паньямарці, що в перуанській долині Непена. Вони виявили тронний зал із зображеннями на колонах і доказами того, що він належав жінці-вождю, пише Arkeonews.

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Цей зал, який називають "Залом зображень Моче", оточений стінами і колонами та прикрашений чотирма детальними фресками, які показують жінку, яка або сидить на троні, або вітає гостей у процесії.

Цивілізація Моче процвітала між 350 та 850 роками н. е. у прибережних долинах на півночі Перу, а Паньямарка була одним з її визначних центрів. Ця культура відома своїми витонченими художніми зображеннями, складними артефактами, величною архітектурою та вишуканими гробницями.

Спільний проєкт, започаткований у 2018 році за участі перуанських та американських археологів, має на меті дізнатися більше про цей народ. За підтримки Національного географічного товариства, Інституут латиноамериканських досліджень Колумбійського університету та Центру охорони природи Авенір при Денверському музеї природи і науки, команда досягла значних успіхів у дослідженні цієї давньої культури.

Археологи виявили кімнату, пов'язану з жінкою-правителькою Моче. На фресках, знайдених всередині, зображено сцени з жіночою постаттю, наприклад, вона піднімає кубок, тримає скіпетр зі брязкальцем для змії, а група чоловіків несуть тканини в церемоніальній процесії.

На інших незвичайних зображеннях є фігура напівлюдини-напівпавука, а також група жінок, які прядуть і тчуть.

"Експерти будуть сперечатися, чи є жінка, намальована на стінах тронного залу, людиною або міфічною (жрицею, богинею або королевою), — кажуть дослідники. — Але фізичні докази на троні, включаючи ерозію на його спинці і виявлені намистини із зеленого каменю, тонких ниток і навіть людського волосся, чітко вказують на те, що на ньому сиділа реальна жива людина — і всі докази вказують на жінку-лідера Паньямарки VII століття".

Цей зал, який називають "Залом зображень моче", оточений стінами і колонами та прикрашений чотирма детальними фресками, які показують сильну жінку, яка або сидить на троні, або вітає гостей у процесії Фото: Lisa Trever / Pañamarca Digital / Denver Museum of Nature & Science

Мистецтвознавиця з Колумбійського університету Ліза Тревер, зазначає: "Паньямарка продовжує дивувати нас не лише невпинною творчістю своїх художників, але й тим, що їхні роботи перевертають наші очікування щодо гендерних ролей у стародавньому світі Моче".

Ще одним чудовим відкриттям нещодавніх розкопок є "Зала заплетених змій", яка розташована в іншій частині пам'ятки. Ця зала містить фрески із зображенням переплетених змій, антропоморфної зброї та сцени переслідування монстра людиною.

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Ці знахідки пропонують ширше розуміння складних мистецьких та релігійних образів Моче. Паралельно з розкопками тривають консерваційні роботи, щоб забезпечити збереження цих безцінних фресок для майбутніх досліджень.

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