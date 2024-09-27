Призначений не для читання: вчені оцифрували найвідоміший манускрипт середньовічної Ірландії

Дослідники оцифрували Келлську книгу, середньовічний манускрипт, який наразі зберігається в Дубліні. Цей артефакт, прикрашений вигадливими ілюстраціями, є важливим елементом культурної спадщини та щороку приваблює тисячі туристів.

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Келлська книга, ілюстрований манускрипт середньовічної Європи, є одним із найвідоміших культурних артефактів Ірландії. Відомий своїми складними художніми роботами, манускрипт налічує 680 сторінок і приваблює не лише науковців, а й майже мільйон туристів щороку до Дубліна, пише Open Culture.

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Вважається, що Келлська книга створена у 806 році на острові Іона в Шотландії, а після набігу вікінгів її перенесли до монастиря в Келлсі, графство Міт. Ілюстрації манускрипту, який є передусім копією чотирьох Євангелій разом із "канонічними таблицями", дуже складні, що свідчить про те, що він призначений для церемоніального показу, а не для щоденного читання. Текст, однак, недосконалий, з пропусками та повторюваними фрагментами, що вказує на увагу, яку приділяли саме його ілюстраціям, а не тексту.

Хоча відвідини Дубліна для перегляду манускрипту є культурним паломництвом для багатьох, сучасні технології тепер дозволяють глобальній аудиторії досліджувати цифрові версії книги у високій роздільній здатності завдяки нещодавньому повторному скануванню, проведеному бібліотекою Трініті-коледжу.

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Для багатьох ірландців Келлська книга — це відчутний зв'язок з багатою культурною спадщиною, національна гордість. Проте методи, які використовувалися для створення манускрипту давно забуті. Попри століття зносу, п'ять переплетень і втрату тридцяти оригінальних аркушів, Келлська книга залишається свідченням майстерності середньовічної епохи та часто вважається одним із найвідоміших манускриптів в історії.

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