Предназначен не для чтения: ученые оцифровали самый известный манускрипт средневековой Ирландии

Исследователи оцифровали Келлскую книгу, средневековый манускрипт, который сейчас хранится в Дублине. Этот артефакт, украшенный причудливыми иллюстрациями, является важным элементом культурного наследия и ежегодно привлекает тысячи туристов.

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Келлская книга, иллюстрированный манускрипт средневековой Европы, является одним из самых известных культурных артефактов Ирландии. Известный своими сложными художественными работами, манускрипт насчитывает 680 страниц и привлекает не только ученых, но и почти миллион туристов ежегодно в Дублин, пишет Open Culture.

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Считается, что Келлская книга создана в 806 году на острове Иона в Шотландии, а после набега викингов ее перенесли в монастырь в Келлсе, графство Мит. Иллюстрации манускрипта, который является прежде всего копией четырех Евангелий вместе с "каноническими таблицами", очень сложные, что свидетельствует о том, что он предназначен для церемониального показа, а не для ежедневного чтения. Текст, однако, несовершенный, с пропусками и повторяющимися фрагментами, что указывает на внимание, которое уделяли именно его иллюстрациям, а не тексту.

Хотя посещение Дублина для просмотра манускрипта является культурным паломничеством для многих, современные технологии теперь позволяют глобальной аудитории исследовать цифровые версии книги в высоком разрешении благодаря недавнему повторному сканированию, проведенному библиотекой Тринити-колледжа.

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Для многих ирландцев Келлская книга — это ощутимая связь с богатым культурным наследием, национальная гордость. Однако методы, которые использовались для создания манускрипта давно забыты. Несмотря на столетия износа, пять переплетов и потерю тридцати оригинальных листов, Келлская книга остается свидетельством мастерства средневековой эпохи и часто считается одним из самых известных манускриптов в истории.

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