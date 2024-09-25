Неожиданная находка: во время раскопок нашли послание предшественника 200-летней давности (фото)

Археологи обнаружили 200-летнее послание в бутылке во время раскопок неподалеку от Дьепа, Франция. Его оставил П. Ж. Ферет, человек, который руководил раскопками в этой местности в 1825 году.

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Во время недавних археологических раскопок на севере Франции исследователи обнаружили послание в бутылке 1825 года. Раскопки проводились в галльской деревне вблизи Дьепа, и эта неожиданная находка проливает свет на предыдущие исследования почти двухсотлетней давности, пишет Mirror.

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Во время раскопок, в которых участвовали студенты-волонтеры, удалось найти глиняный горшок, содержавший небольшой стеклянный флакон. В этом флаконе, который обычно носили женщины в XIX веке для хранения пахучих солей, содержалась свернутая в трубочку записка, перевязанная ниткой.

Фото: Guillaume Blondel

Послание было от П. Ж. Ферет, который руководил раскопками в январе 1825 года на том же месте: "PJ Feret, уроженец Дьепа, член различных интеллектуальных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этой огромной территории, известной как Сите де Лимес или лагерь Цезаря".

По словам Гийома Блонделя, главы местной археологической службы, Ферет сыграл значительную роль в начальных раскопках, создав одни из первых детальных карт этого места.

Местные записи подтверждают, что П. Ж. Ферет проводил ранние исследования села, которое сначала было укрепленным галльским поселением, а впоследствии его захватили римляне. Работа Ферета стала основополагающей для понимания исторической важности этого места.

Открытие послания стало трогательным моментом для команды, а Блондель выразил удивление по поводу обнаружения своеобразной "капсулы времени", поскольку такие находки являются достаточно редкими в археологии. Кроме послания, также удалось найти две монеты, которые добавили богатства историческому контексту.

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Эти раскопки имеют огромное значение не только благодаря своим непосредственным находкам, но и благодаря историческим связям, которые они открывают. Учитывая эрозию, угрожающую этому месту, необходимость сохранения его истории стала еще более очевидной.

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