Неочікувана знахідка: під час розкопок знайшли послання попередника 200-літньої давнини (фото)

Археологи виявили 200-літнє послання в пляшці під час розкопок неподалік від Дьєпа, Франція. Його залишив П. Ж. Ферет, чоловік, який керував розкопками у цій місцевості у 1825 році.

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Під час нещодавніх археологічних розкопок на півночі Франції дослідники виявили послання у пляшці 1825 року. Розкопки проводилися в галльському селі поблизу Дьєпа, і ця несподівана знахідка проливає світло на попередні дослідження майже двохсотлітньої давнини, пише Mirror.

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Під час розкопок, в яких брали участь студенти-волонтери, вдалося знайти глиняний горщик, що містив невеликий скляний флакон. У цьому флаконі, який зазвичай носили жінки у XIX столітті для зберігання пахучих солей, містилася згорнута в трубочку записка, перев'язана ниткою.

Фото: Guillaume Blondel

Послання було від П. Ж. Ферет, який керував розкопками в січні 1825 року на тому ж місці: "PJ Feret, уродженець Дьєпа, член різних інтелектуальних товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує свої дослідження у цій величезній території, відомій як Сіте де Лімес або табір Цезаря".

За словами Гійома Блонделя, голови місцевої археологічної служби, Ферет відіграв значну роль у початкових розкопках, створивши одні з перших детальних карт цього місця.

Місцеві записи підтверджують, що П. Ж. Ферет проводив ранні дослідження села, яке спочатку було укріпленим галльським поселенням, а згодом його захопили римляни. Робота Ферета стала основоположною для розуміння історичної важливості цього місця.

Відкриття послання стало зворушливим моментом для команди, а Блондель висловив здивування з приводу виявлення своєрідної "капсули часу", оскільки такі знахідки є досить рідкісними в археології. Окрім послання, також вдалося знайти дві монети, які додали багатства історичному контексту.

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Ці розкопки мають величезне значення не лише завдяки своїм безпосереднім знахідкам, але й завдяки історичним зв'язкам, які вони відкривають. З огляду на ерозію, що загрожує цьому місцю, нагальність збереження його історії стала ще очевиднішою.

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