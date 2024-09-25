Масштабніший і кривавіший: моторошні подробиці найбільшого конфлікту Європи бронзового віку

Нове дослідження битви в долині Толлензе, наймасштабнішого конфлікту Європи бронзового віку, відкрило нові подробиці про битву. Завдяки вивченню наконечників стріл археологи змогли дізнатися, звідки походили воїни, які брали участь у бою.

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Розкопки в долині Толлензе, розташованій на півночі Німеччини, виявили докази великої битви, що датується XIII століттям до н. е. Археологи розкопали останки понад 150 осіб, що дозволило їм припустити, що в битві, можливо, брали участь до 2 000 воїнів. Знахідки роблять цю подію найбільш раннім великомасштабним конфліктом в Європі тієї епохи, пише Arkeonews.

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Ключовою загадкою битви в долині Толлензе є ідентичність учасників. Ранні теорії припускали, що в ній брали участь лише місцеві воїни, але нещодавні дослідження ставлять під сумнів це уявлення.

Дослідження показує, що деякі з бійців, ймовірно, були з віддалених регіонів, що свідчить про міжрегіональний конфлікт, а не про просту місцеву ворожнечу. Наконечники стріл, знайдені на місці, надають важливі докази: багато з них не виготовлені на місці, що натякає на участь іноземних воїнів, можливо, навіть вторгнення з півдня.

Фото: Leif Inselmann / Joachim Krüger / LAKD M-V / Sabine Suhr / Jana Dräger

Подальший аналіз цих наконечників стріл, а також генетичне тестування деяких решток, підтверджує ідею про те, що багато воїнів походили з регіонів, розташованих далеко на південь, таких як сучасні Баварія або Моравія.

Наконечники стріл з цих регіонів мають чіткі характеристики — такі як односторонні зазубрини і вістря — які не зустрічаються в Толлензе, що підтверджує теорію про те, що їх сюди привезли.

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Це відкриття пропонує нове розуміння рівня військової організації у бронзовому віці в Європі. Воно свідчить про те, що конфлікти були не лише частішими, ніж вважалося раніше, але й залучали бійців з різних регіонів, що демонструє вищий рівень складності ведення війни в той час.

Битва в долині Толлензе є свідченням міжрегіональних конфліктів, які формували хід європейської історії понад 3 000 років тому.

Раніше Фокус писав про понад 50 печаток правителів Хетської імперії, які виявили археологи під час останніх досліджень.