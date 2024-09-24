Цінні відомості для науки: археологи виявили понад 50 печаток правителів Хетської імперії (фото)

Під час розкопок у турецькому Каяліпінарі археологи виявили стародавні печатки, які підтверджують існування важливих історичних постатей Хетської імперії. Знайдені артефакти пов’язані з місцевими правителями та чиновниками.

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У стародавньому місті Каяліпінарі, Туреччина, археологи нещодавно виявили понад 50 древніх печаток, пов'язаних із членами царської родини, включаючи принців, писарів та місцеву храмову адміністрацію. Ці знахідки демонструють історичне значення цього міста, яке колись слугувало ключовим адміністративним центром у хетський період, пише Arkeonews.

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Серед найвизначніших знахідок — печатка правителя, на ім'я Хаттуса-Рунтія, що перекладається як "Захисник Хаттуси", столиці Хетської імперії. Серед інших — печатки Піхайї, писаря, який, як вважають, працював при цариці Пудухепі, та Арма-Тарупасані, слуги бога Місяця.

Фото: İHA

Спочатку це місце було скромним ринком для ассирійських торговців, а до XVIII століття до н. е. перетворилося на важливий торговий центр. Розкопки підтвердили, що місто, відоме як Каяліпінар, стало ключовим місцем як у дохетський, так і в хетський періоди.

Археологи знайшли безліч артефактів, зокрема численні письмові записи, які свідчать про те, що це місце мало важливе значення на різних етапах існування Хетської імперії.

Розкопки в цьому районі тривають вже кілька років під керівництвом експертів з Університету Коча у співпраці з іншими міжнародними установами. Доктор Чигдем Манер, керівник розкопок, зазначив, що безперервне поселення на цьому місці охоплює період від палеоліту до епохи Сельджуків.

Нещодавні роботи виявили споруди ассирійських торгових колоній, а також будівлі римської та візантійської епох. Відкриття цих різночасових споруд проливає нове світло на історичні зміни, що відбувалися на цьому місці.

Команда також виявила клинописні таблички та відбитки ієрогліфічних печаток, і професор Хасан Пекер зі Стамбульського університету наголосив на важливості цих знахідок. Печатки, що належали високопоставленим чиновникам і царським особам, були знайдені в архівній кімнаті, яка згоріла під час пожежі, і пропонують нове розуміння складної системи управління та економіки Хетської імперії. За словами професора Пекера, печатки не лише підтверджують існування цих історичних постатей, але й надають важливі дані про тогочасні адміністративні процеси.

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Ці відкриття продовжують поглиблювати наше розуміння хетського царського роду та ролі міста в управлінні імперією, додаючи цінний контекст до багатого гобелену давньої анатолійської історії.

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