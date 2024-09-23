Скам'янілості розкрили секрет: як дослідження надгробку лицаря перевернуло все з ніг на голову

У 1907 році на території Джеймстауна, першої англійської колонії в Америці, археологи виявили стародавній лицарський надгробок. Плита з вапняку приховувала неочікуваний секрет.

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Джеймстаун, заснований у 1607 році, став першою англійською колонією у Північній Америці. Протягом багатьох років він був об'єктом багатьох археологічних досліджень, зокрема нещодавнього під керівництвом професора Маркуса М. Кі та Ребекки К. Россі, пише Arkeonews.

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Надгробок, який датується 1627 роком, присвячений англійському лицарю, але його походження та особистість лицаря довгий час спантеличували експертів. Камінь, позначений різьбленими заглибленнями, які колись містили латунні інкрустації з зображенням лицаря з мечем і щитом, вважається найстарішим надгробком такого типу в регіоні Чесапікської затоки.

Уперше встановлений у 1627 році, він залишався на місці до 1640-х років, після чого його перемістили під час ремонту церкви. Плиту, яку знайшли розбитою у 1907 році, відреставрували і помістили у вівтарі нинішньої Меморіальної церкви.

Фото: Jamestown Rediscovery, Preservation Virginia/International Journal of Historical Archaeology

Попри численні дослідження протягом багатьох років, нещодавнє дослідження Кі та Россі принесло нові знання. Команда мала на меті простежити походження полірованого вапняку, використаного для надгробка, який часто помилково вважають мармуром.

Результати здивували дослідників. Аналіз скам'янілостей усередині каменю виявив наявність мікроскам'янілостей, відомих як форамініфери. Ідентифікація цих скам'янілостей може допомогти відстежити географічне походження каменю.

Вдалося знайти шість видів форамініфер, багато з яких існували на території сучасної Бельгії в кам'яновугільному періоді, зокрема у візейському періоді, приблизно 345-328 мільйонів років тому.

Це відкриття підтвердило, що камінь походить не з Чесапікської затоки і навіть не з Північної Америки. Висновки свідчать про те, що надгробок привезли з Європи, ймовірно, з Бельгії, морем. Згідно з історичними записами, Бельгія була ключовим джерелом цього типу чорного вапняку, який широко використовували в Англії протягом XVII століття.

Професор Кі зазначив: "Дивно думати, що колоністи замовляли надгробки з Європи подібно до того, як ми замовляємо їх сьогодні в інтернеті, тільки набагато повільніше".

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Вважається, що надгробок, можливо, належить серу Джорджу Годлі, одному з двох лицарів, які померли в Джеймстауні в XVII столітті. Годлі народився 1587 року в Саутворку, Англія, і прибув до Джеймстауна в 1610 році після того, як пережив корабельну аварію біля Бермудських островів.

Він був посвячений в лицарі в Англії в 1617 році і служив губернатором Вірджинії до своєї смерті в 1627 році. Історичні свідчення вказують на те, що саме його надгробок знайшли, а це закріплює його роль у ранній історії Джеймстауна.

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