Археологи в Норвегії знайшли скарб епохи вікінгів: він пролежав там понад 1000 років (фото)

Вчені виявили набір із чотирьох прикрашених браслетів на місці, де розташовувалася стародавня ферма.

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Через понад 1000 років, археологи з Університету Ставангера, Норвегія, виявили унікальний скарб епохи вікінгів, який добре зберігся. На місці розкопок було виявлено прикрашені 4 срібних браслети, які можуть розповісти більше про життя в дуже неспокійну історичну епоху, пише Live Science.

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Археологи проводили розкопки на місці будівництва майбутньої дороги, щоб з'ясувати, чи є там цінні з наукової точки зору артефакти. У результаті було виявлено залишки ферми вікінгів, яка складалася з кількох споруд, призначених, як для людей, так і для тварин.

Під час розкопок на місці житла, яке, як вважають учені, використовували для розміщення рабів, було виявлено 4 срібні браслети на глибині 20 см. Кожен із браслетів був прикрашений різними декоративними елементами.

За словами археологів, цей скарб був заритий у 9 столітті. Дослідження показало, що ферма була знищена пожежею, ймовірно, під час конфлікту, а значить хтось із жителів зарив свої скарби, щоб потім їх дістати. Але вони пролежали в землі понад 1000 років і добре збереглися.

За словами археологів, цей скарб був заритий у 9 столітті. Дослідження показало, що ферма була знищена пожежею, ймовірно, під час конфлікту, а значить хтось із жителів зарив свої скарби, щоб потім їх дістати... Фото: Live Science

Спочатку вчені подумали, що знайшли звичайний мідний дріт, який можна виявити на сільськогосподарських угіддях. Але подальший аналіз показав, що це цінний срібний артефакт.

За слова археологів, дуже рідко можна виявити такі скарби саме на місці життя людей, а не далі від їхніх помешкань, що допомагає зв'язати воєдино історичний контекст. Через те, що ці предмети були заховані саме на фермі епохи вікінгів, вони можуть дати розповісти більше про життя в дуже неспокійну історичну епоху, кажуть учені.

Також під час розкопок було виявлено багато інших артефактів, включно з горщиками, лезами ножів і точильним камінням, яке використовували для заточування інструментів.

За словами археологів, у 9 столітті в Норвегії не було діючих срібних копалень. Тому, все срібло, яке використовували вікінги, зокрема для виготовлення браслетів, було привезено з-за кордону в результаті торгівлі або як здобич під час їхніх набігів на інші регіони Європи.

Як уже писав Фокус, в Ісландії було виявлено дитячу іграшку, вирізану з каменю, епохи вікінгів. Але археологи поки не можуть зрозуміти, яку саме тварину зображує ця іграшка.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що один з перехідних металів зіграв основоположну роль у розвитку життя на Землі з найперших днів існування одноклітинних організмів.