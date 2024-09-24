Ценные сведения для науки: археологи обнаружили более 50 печатей правителей Хеттской империи (фото)

Во время раскопок в турецком Каялипинари археологи обнаружили древние печати, которые подтверждают существование важных исторических фигур Хеттской империи. Найденные артефакты связаны с местными правителями и чиновниками.

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В древнем городе Каялипинари, Турция, археологи недавно обнаружили более 50 древних печатей, связанных с членами царской семьи, включая принцев, писцов и местную храмовую администрацию. Эти находки демонстрируют историческое значение этого города, который когда-то служил ключевым административным центром в хеттский период, пишет Arkeonews.

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Среди самых выдающихся находок — печать правителя, по имени Хаттуса-Рунтия, что переводится как "Защитник Хаттусы", столицы Хеттской империи. Среди других — печати Пихайи, писаря, который, как полагают, работал при царице Пудухепе, и Арма-Тарупасани, слуги бога Луны.

Фото: İHA

Сначала это место было скромным рынком для ассирийских торговцев, а к XVIII веку до н. э. превратилось в важный торговый центр. Раскопки подтвердили, что город, известный как Каялипинар, стал ключевым местом как в дохеттский, так и в хеттский периоды.

Археологи нашли множество артефактов, в том числе многочисленные письменные записи, свидетельствующие о том, что это место имело важное значение на разных этапах существования Хеттской империи.

Раскопки в этом районе продолжаются уже несколько лет под руководством экспертов из Университета Коча в сотрудничестве с другими международными учреждениями. Доктор Чигдем Манер, руководитель раскопок, отметил, что непрерывное поселение на этом месте охватывает период от палеолита до эпохи Сельджуков.

Недавние работы обнаружили постройки ассирийских торговых колоний, а также здания римской и византийской эпох. Открытие этих разновременных сооружений проливает новый свет на исторические изменения, происходившие на этом месте.

Команда также обнаружила клинописные таблички и отпечатки иероглифических печатей, и профессор Хасан Пекер из Стамбульского университета подчеркнул важность этих находок. Печати, принадлежавшие высокопоставленным чиновникам и царским особам, были найдены в архивной комнате, которая сгорела во время пожара, и предлагают новое понимание сложной системы управления и экономики Хеттской империи. По словам профессора Пекера, печати не только подтверждают существование этих исторических фигур, но и предоставляют важные данные о тогдашних административных процессах.

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Эти открытия продолжают углублять наше понимание хеттского царского рода и роли города в управлении империей, добавляя ценный контекст к богатому гобелену древней анатолийской истории.

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