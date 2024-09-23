Выделяется среди других: археологи обнаружили искусный артефакт римских времен в Карлайле (фото)

Во время масштабных раскопок на римской бане Карлайла в Англии археологи обнаружили более 4000 артефактов, в частности резную каменную голову, которая отличается среди всех найденных.

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Древний римский артефакт раскопали волонтеры на месте римской бани Карлайла, расположенной на территории крикетного клуба. Это недавнее открытие пополнило и без того удивительный список находок на месте, которое теперь известно как самое большое римское здание вдоль Адрианова вала в Англии, пишет Arkeonews.

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В 2017 году археологи из Wardell Armstrong LLP получили заказ от Карлайлского крикетного клуба оценить территорию для нового павильона. Это привело к неожиданному открытию римской бани. Начиная с 2021 года, в партнерстве с Камберлендским советом, Тулли и Ворделлом Армстронгами, волонтеры ежегодно возвращаются, чтобы продолжить раскопки, делясь результатами с общественностью.

Фото: Uncovering Roman Carlisle

В четверг, 19 сентября, исследователи нашли резную каменную голову размером примерно 18 см на 13 см, которая, как полагают, изображает женщину. Эксперты отметили мастерство ее изготовления, предполагая, что она была изящнее двух других голов, найденных на этом месте в 2023 году.

Эта новооткрытая фигура, примерно на треть меньше своих предшественников, соответствует классическому римскому стилю и связана с эпохой императрицы Юлии Домны, известной своей выразительной прической. Находку раскопали вблизи потенциального места захоронения, что позволяет глубже понять ее исторический контекст.

Ведущий археолог Фрэнк Джикко удивился большому количеству важных находок, ведь с начала раскопок удалось раскопать более 4000 артефактов. Он отметил, что хотя здание изначально называлось баней, оно также служило многофункциональным центром, который охватывал различные места для досуга, религиозные и административные помещения.

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Кроме резных голов, раскопки позволили обнаружить множество римских артефактов, среди которых более 700 монет, военные орудия, фрагменты окрашенной штукатурки и предметы повседневной жизни, такие как стеклянные бусины, игровые фигурки и даже редкая нога римской куклы.

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