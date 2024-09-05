Выдумка или правда: ученые нашли потенциальное место смерти легендарного Мерлина

Если верить определенным легендам, то могущественный Мерлин умер в небольшой деревне Друмельзир, Шотландия. Два года назад исследователи попытались найти корни истории и рассказали о своих результатах.

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Археологические исследования недавно принесли новые данные о легендарной фигуре Мерлина и его вероятных связях с Шотландией. В селе Друмельзир археологи обнаружили место, которое действительно может быть могилой средневекового волшебника, пишет Yahoo.

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Друмельзир, небольшая деревня на шотландских границах, издавна связана с историями о Мерлине, в частности, благодаря упоминаниям, найденным в средневековом манускрипте "Vita Merlini Sylvestris", хранящемся в Британской библиотеке. Этот манускрипт гласит, что Мерлин был заключен в тюрьму и в конце концов похоронен на берегу реки Твид в VII веке.

В 2022 году группа волонтеров из разных уголков Шотландии во главе с GUARD Archaeology начала расследование, чтобы исследовать археологическую основу этой местной легенды. Результаты их исследования теперь опубликованы, предлагая доказательства, которые придают определенную достоверность записям о смерти Мерлина в Шотландии.

Геофизическое исследование, проведенное в этом районе, обнаружило археологический памятник, похожий на могилу, неподалеку от места, известного как Могила Мерлина. Кроме того, раскопки в форте Тиннис, из которого открывается вид на Могилу Мерлина, показали, что это место было занято в конце VI и в начале VII веков нашей эры — именно в тот период, когда, как считается, происходила история Мерлина. Археологи отметили, что форт имеет особенности, характерные для значительных укреплений той эпохи.

Ронан Тулис, генеральный директор GUARD Archaeology, который возглавлял проект, объяснил, что легенда о Друмельзире охватывает дохристианские обычаи и древние камбрийские имена, связывая ее с местными памятниками, которые теперь, как представляется, имеют достоверную связь с этой историей.

Тулис выделил невероятное совпадение, что захоронение, связанное с легендой о Мерлине, датируется именно тем периодом, когда происходит действие истории, тем более, что захоронение постримского периода является довольно редким явлением.

Новые находки не доказывают окончательно правдивость легенды, но предполагают, что она, скорее всего, возникла в самом Друмельзире, а не была привнесена средневековым рассказчиком, который адаптировал различные местные памятники к нарративу. Вполне возможно, что история возникла как народная память, эволюционировала на протяжении веков, прежде чем получила широкое распространение и изменила свою форму.

Легенда о Мерлине в Друмельзире резко контрастирует с известным изображением Мерлина как мудрого советника короля Артура. Вместо этого она изображает более трагическую фигуру, склонную к таинственным загадкам и жутким пророчествам, которая попадает в плен к мелкому правителю в забытом королевстве и встречает мрачный конец в результате королевской интриги.

Дальнейшие раскопки на другом берегу Твида в Тирлестанских курганах обнаружили квадратный курган, поднятый над могилами двух элитных лиц, датированный концом III — концом VI веков нашей эры. Кроме того, на вершине Тинниса удалось найти фрагменты кремневых лезвий периода позднего мезолита/раннего неолита, которые дают представление о человеческой деятельности на этом выдающемся холме.

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Тулис также отметил важность этих древних памятников в местном ландшафте, предположив, что жители древнего Твиддейла, вероятно, знали об истории, которая была у них под ногами. Через местный фольклор они передавали рассказы о своем прошлом, которые прошли сквозь века.

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