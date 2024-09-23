Вирізняється серед інших: археологи виявили майстерний артефакт римських часів у Карлайлі (фото)

Під час масштабних розкопок на римській лазні Карлайла в Англії археологи виявили понад 4000 артефактів, зокрема різьблену кам’яну голову, яка вирізняється серед усіх знайдених.

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Стародавній римський артефакт розкопали волонтери на місці римської лазні Карлайла, розташованої на території крикетного клубу. Це нещодавнє відкриття поповнило і без того дивовижний список знахідок на місці, яке тепер відоме як найбільша римська будівля вздовж Адріанового вала в Англії, пише Arkeonews.

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У 2017 році археологи з Wardell Armstrong LLP отримали замовлення від Карлайлського крикетного клубу оцінити територію для нового павільйону. Це призвело до несподіваного відкриття римської лазні. Починаючи з 2021 року, в партнерстві з Камберлендською радою, Туллі та Ворделлом Армстронгами, волонтери щороку повертаються, щоб продовжити розкопки, ділячись результатами з громадськістю.

Фото: Uncovering Roman Carlisle

У четвер, 19 вересня, дослідники знайшли різьблену кам'яну голову розміром приблизно 18 см на 13 см, яка, як вважають, зображає жінку. Експерти відзначили майстерність її виготовлення, припускаючи, що вона була витонченішою за дві інші голови, знайдені на цьому місці в 2023 році.

Ця нововідкрита фігура, приблизно на третину менша за своїх попередників, відповідає класичному римському стилю і пов'язана з епохою імператриці Юлії Домни, відомої своєю виразною зачіскою. Знахідку розкопали поблизу потенційного місця поховання, що дає змогу глибше зрозуміти її історичний контекст.

Провідний археолог Френк Джікко здивувався великій кількості важливих знахідок, адже від початку розкопок вдалося розкопати понад 4000 артефактів. Він зазначив, що хоча будівля спочатку називалася лазнею, вона також слугувала багатофункціональним центром, що охоплював різні місця для дозвілля, релігійні та адміністративні приміщення.

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Окрім різьблених голів, розкопки дозволили виявити безліч римських артефактів, серед яких понад 700 монет, військові знаряддя, фрагменти пофарбованої штукатурки та предмети повсякденного життя, такі як скляні намистини, ігрові фігурки і навіть рідкісна нога римської ляльки.

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