Мифическая фигура или настоящая правительница: археологи открыли новые тайны культуры Моче

В ходе раскопок в Паньямарке, Перу, археологи сделали многочисленные открытия: ученые обнаружили тронный зал с изображениями древней правительницы Моче. Кроме этого исследователи нашли зал с многочисленными изображениями змей.

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Археологи сделали важную находку во время раскопок поселения культуры Моче в Паньямарке, что в перуанской долине Непена. Они обнаружили тронный зал с изображениями на колоннах и доказательствами того, что он принадлежал женщине-вождю, пишет Arkeonews.

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Этот зал, который называют "Залом изображений Моче", окружен стенами и колоннами и украшен четырьмя детальными фресками, которые показывают женщину, которая либо сидит на троне, либо приветствует гостей в процессии.

Цивилизация Моче процветала между 350 и 850 годами н. э. в прибрежных долинах на севере Перу, а Паньямарка была одним из ее выдающихся центров. Эта культура известна своими изящными художественными изображениями, сложными артефактами, величественной архитектурой и изысканными гробницами.

Совместный проект, начатый в 2018 году с участием перуанских и американских археологов, имеет целью узнать больше об этом народе. При поддержке Национального географического общества, Института латиноамериканских исследований Колумбийского университета и Центра охраны природы Авенир при Денверском музее природы и науки, команда достигла значительных успехов в исследовании этой древней культуры.

Археологи обнаружили комнату, связанную с женщиной-правительницей Моче. На фресках, найденных внутри, изображены сцены с женской фигурой, например, она поднимает кубок, держит скипетр с погремушкой для змеи, а группа мужчин несут ткани в церемониальной процессии.

На других необычных изображениях есть фигура получеловека-полупаука, а также группа женщин, которые прядут и ткут.

"Эксперты будут спорить, является ли женщина, нарисованная на стенах тронного зала, человеком или мифической (жрицей, богиней или королевой), — говорят исследователи. — Но физические доказательства на троне, включая эрозию на его спинке и обнаруженные бусины из зеленого камня, тонких нитей и даже человеческих волос, четко указывают на то, что на нем сидел реальный живой человек — и все доказательства указывают на женщину-лидера Паньямарки VII века".

Этот зал, который называют "Залом изображений моче", окружен стенами и колоннами и украшен четырьмя детальными фресками, которые показывают сильную женщину, которая либо сидит на троне, либо приветствует гостей в процессии Фото: Lisa Trever / Pañamarca Digital / Denver Museum of Nature & Science

Искусствовед из Колумбийского университета Лиза Тревер, отмечает: "Паньямарка продолжает удивлять нас не только неустанным творчеством своих художников, но и тем, что их работы переворачивают наши ожидания относительно гендерных ролей в древнем мире Моче".

Еще одним замечательным открытием недавних раскопок является "Зал заплетенных змей", который расположен в другой части памятника. Этот зал содержит фрески с изображением переплетенных змей, антропоморфного оружия и сцены преследования монстра человеком.

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Эти находки предлагают более широкое понимание сложных художественных и религиозных образов Моче. Параллельно с раскопками продолжаются консервационные работы, чтобы обеспечить сохранность этих бесценных фресок для будущих исследований.

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