Привлекло внимание экспертов: исследователи обнаружили многочисленные артефакты в древнем селе (фото)

На вершине горы Веребче-Берц в VII-VI веках до н.э. существовало древнее поселение, которое археологи исследуют уже 6 лет. Раскопки этого сезона принесли многочисленные артефакты и привлекли внимание мировых экспертов.

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Во время раскопок на северо-западе Венгрии в горном массиве Бюкк исследователи обнаружили более 60 бронзовых и железных предметов. Это открытие является результатом работы команды университетских археологов, специализирующихся на бронзовом и железном веке, при поддержке волонтеров и студентов, пишет Arkeonews.

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Раскопки велись на древнем селе, которое когда-то процветало на вершине горы Веребче-Берц в VII-VI веках до н. э., однако было уничтожено во время осады. Эти исследования являются третьими за этот год, а в целом археологи изучают поселение в течение последних шести лет.

Ученые обнаружили остатки сооружений, которые сгорели во время нападения, и продолжают исследовать место с помощью металлоискателей.

С помощью металлоискателей исследователи обнаружили ряд металлических артефактов, которые дают новое понимание исторических связей региона Фото: ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja (ELTE BTK Archaeological Institute blog)

С помощью металлоискателей они обнаружили ряд металлических артефактов, которые дают новое понимание исторических связей региона. Среди самых заметных находок — коллекция из более 60 бронзовых и железных предметов, состоящих в основном из ювелирных украшений и деталей конской сбруи.

Эти предметы, вероятно, были похоронены во время осады, служа важными свидетельствами истории села, включая его битвы, торговлю и культурное взаимодействие с соседними регионами, особенно с юго-восточной Европой и Балканами.

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Проект привлек внимание нескольких известных экспертов из разных университетов. Среди заметных участников — археолог Бернхард Хиб из Берлина и профессор Мартин Голец из Оломоуцкого университета. Команда также получила помощь от сотрудников Национального парка Бюкк и других специалистов.

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