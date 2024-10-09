Усе таки існував: вчені нарешті знайшли римську військову споруду в Хасанкейфі (фото)

Під час розкопок у Туреччині археологи виявили історичну римську військову споруду, яка датується періодом правління Констанція II. Раніше це місце мало релігійну функцію, а саме місто вважається одним із найстаріших поселень у світі.

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У стародавньому місті Хасанкейф, розташованому на південному сході Туреччини, археологи розкопали залишки римської військової споруди, якій, як вважають, близько 1600 років. Це відкриття додає до довгої і багатої історії Хасанкейфа, одного з найстаріших безперервно заселених поселень у світі, пише Arkeonews.

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Розкопки під керівництвом команди з Університету Мардіна Артуклу проводять у замку Хасанкейф, що височіє на 135 метрів над річкою Тигр.

Це місце, відоме також під історичною назвою "Хісно Койфа", виконувало релігійну функцію у візантійський період і з того часу перебувало під владою низки імперій, зокрема Емевидів, Аббасидів і Османів. Розкопки розпочалися у 1980-х роках з метою розкрити більше історичних шарів.

Раніше це місце мало релігійну функцію, а саме місто вважається одним із найстаріших поселень у світі Фото: AA

Цьогорічна знахідка особливо примітна, оскільки підтверджує історичні згадки про римську військову споруду в Хасанкейфі, яка досі залишалася неідентифікованою.

Вважається, що споруда датується періодом правління римського імператора Констанція II. Доцент Зекай Ердал, який керував дослідженнями, підтвердив, що порівняння кам'яної кладки і будівельної техніки з іншими римськими будівлями було ключовим для ідентифікації споруди.

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Це відкриття демонструє важливість продовження археологічних робіт у Хасанкейфі, проливаючи світло на його стратегічну роль у римський період і сприяючи нашому розумінню складної історії регіону.

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