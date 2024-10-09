Все таки существовал: ученые наконец нашли римское военное сооружение в Хасанкейфе (фото)

Во время раскопок в Турции археологи обнаружили историческое римское военное сооружение, которое датируется периодом правления Констанция II. Ранее это место имело религиозную функцию, а сам город считается одним из старейших поселений в мире.

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В древнем городе Хасанкейф, расположенном на юго-востоке Турции, археологи раскопали остатки римского военного сооружения, которому, как полагают, около 1600 лет. Это открытие добавляет к долгой и богатой истории Хасанкейфа, одного из старейших непрерывно заселенных поселений в мире, пишет Arkeonews.

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Раскопки под руководством команды из Университета Мардина Артуклу проводят в замке Хасанкейф, возвышающемся на 135 метров над рекой Тигр.

Это место, известное также под историческим названием "Хисно Койфа", выполняло религиозную функцию в византийский период и с тех пор находилось под властью ряда империй, в частности Емевидов, Аббасидов и Османов. Раскопки начались в 1980-х годах с целью раскрыть больше исторических слоев.

Ранее это место имело религиозную функцию, а сам город считается одним из старейших поселений в мире Фото: АА

Нынешняя находка особенно примечательна, поскольку подтверждает исторические упоминания о римском военном сооружении в Хасанкейфе, которое до сих пор оставалось неидентифицированным.

Считается, что сооружение датируется периодом правления римского императора Констанция II. Доцент Зекай Эрдал, который руководил исследованиями, подтвердил, что сравнение каменной кладки и строительной техники с другими римскими зданиями было ключевым для идентификации сооружения.

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Это открытие демонстрирует важность продолжения археологических работ в Хасанкейфе, проливая свет на его стратегическую роль в римский период и способствуя нашему пониманию сложной истории региона.

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