Скрывала 12000 лет истории человечества: археологи исследовали древнюю ДНК и обнаружили неожиданную стабильность

Ученым удалось не только секвенировать древнюю ДНК из скального убежища Оахерст в Южной Африке, но и исследовать изменение геномов жителей этой местности. Результаты исследования удивили ученых, поскольку отличались от аналогичных.

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Скальное убежище Оахерст, расположенное вблизи города Джордж на южном побережье Южной Африки, является выдающимся археологическим памятником, расположенным в скале из песчаника над лесистой долиной. Эта территория является важным объектом раскопок с 1930-х годов, пишет The Conversation.

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Особенностью Оахерста является то, что он имеет большую историю человеческой деятельности, которая охватывает 12000 лет. Археологи не только обнаружили наскальные рисунки, каменные орудия труда и керамику, но и нашли останки 46 человек — необычное открытие, учитывая, что большинство древнейших захоронений в Южной Африке, за последние 40000 лет, охватывают захоронения только одного человека.

Последние технологические достижения позволили ученым получить больше информации из ранее раскопанных материалов. Исследовательская группа, занимающаяся Оахерстом, смогла реконструировать геномы его древних обитателей, предлагая взглянуть на их генетические связи с современным населением региона. Благодаря археогенетике, которая изучает древнюю ДНК, чтобы выявить исторические закономерности перемещения людей, команда пролила свет на уникальную генетическую историю юга Африки.

Команда сгенерировала 13 древних геномов, включая самую древнюю из известных ДНК из региона, которой примерно 10000 лет. Эти находки выявили особую закономерность на юге Африки: в отличие от многих других частей мира, где новые популяции часто вытесняли старые, жители этого региона имели долговременную генетическую преемственность. Эта преемственность охватывала период от 10000 лет назад до недавнего времени — 1 300 лет назад, с минимальным внешним влиянием на их генетический состав.

Генетическая история Южной Африки выделяется на фоне Европы и Азии, где древняя ДНК часто отражает значительные популяционные изменения. Однако сложные природные условия в Африке, такие как высокие температуры, препятствуют сохранению древней ДНК, что привело к меньшему количеству успешных исследований по сравнению с другими континентами. Несмотря на это, Африка остается критически важной для понимания генетического разнообразия человека, поскольку она сохраняет наибольшее разнообразие человеческой ДНК, что является ключом к раскрытию полной картины истории нашего вида.

Исследование Оахерста началось в 2017 году с привлечением экспертов по биологической антропологии, археологии и археогенетике. После получения необходимых разрешений они отобрали образцы 13 особей, возраст которых от 1000 до 10000 лет был подтвержден с помощью радиоуглеродного датирования. Несмотря на трудности с сохранением ДНК, команда успешно секвенировала ДНК, обнаружив, что эти древние люди были генетически подобны современным народам сан и кхохо, которые до сих пор живут в этой местности.

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Одним из важнейших результатов исследования являются доказательства долговременной генетической стабильности в регионе, даже после прибытия новых групп около 2000 лет назад, которые принесли с собой земледелие, скотоводство и новые языки. Несмотря на культурные и технологические изменения в течение тысячелетий, генетическая преемственность местного населения осталась в основном нетронутой, предлагая ценную информацию об истории человечества на юге Африки.

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