Редкое событие: археологи обнаружили 50 захоронений викингов на датском острове

Обнаружение захоронений викингов с сохранившимися человеческими останками является редким явлением для Дании, поскольку кислые почвы негативно влияют на органику. Недавно археологи обнаружили масштабное захоронение, в котором нашли 50 скелетов в отличном состоянии, а также многочисленные артефакты.

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В Дании археологи раскопали масштабное захоронение викингов, содержащее почти 50 скелетов. Это открытие, сделанное во время прокладки электрического кабеля вблизи деревни Осум на острове Фюн, дает редкое представление о погребальных практиках викингов, поскольку человеческие останки этой эпохи обычно трудно найти из-за кислой скандинавской почвы, пишет Live Science.

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Михаэль Борре Лундо, куратор Музея Оденсе и один из археологов, участвовавших в исследовании, отметил важность находки, заявив, что чрезвычайно хорошо сохранившиеся скелеты предоставляют уникальную возможность для широкого научного анализа.

Эти исследования могут помочь глубже понять состояние здоровья погребенных, их питание и даже родственные связи — то, что не удалось исследовать в предыдущих захоронениях викингов.

В другой могиле на этом месте нашли эту сложную трехлопастную пряжку для платья, изготовленную из бронзы Фото: Museum Odense

Могилы датируются 900-ми годами, периодом, связанным с датскими королевскими особами, такими как король Горм "Старый" и королева Тира. Хотя историки спорят о точных границах королевства Горма, ученые считают, что Фюн был частью его владений.

Горм и Тира также были родителями Харальда I Синезубого, датского короля, которому приписывают обращение Дании в христианство, хотя в это время многие все еще поклонялись норвежским богам.

Несколько могил в Осуми содержат доказательства богатства, с погребальными вещами, такими как ювелирные украшения и личные вещи. Одна из выдающихся находок — женщина, похороненная в викингской повозке, что свидетельствует о ее высоком статусе.

В ее могиле нашли ожерелье из стеклянных бусин, нож с серебряной ручкой и, возможно, амулет из стекла. В другой могиле нашли бронзовую трехлопастную пряжку, красную стеклянную бусину, железный нож и горный хрусталь — импортный материал, указывающий на связь викингов с торговыми сетями за пределами Дании.

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Эти находки не только демонстрируют богатство и международные связи погребенных, но и открывают новые пути для понимания культуры викингов, социальной структуры и значения региона в этот период.

Ранее Фокус писал об уникальном кладе викингов, найденном во время строительства. Открытие произошло в западной Норвегии, на месте, которое когда-то могло быть жилищем викингов.

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