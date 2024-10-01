Рідкісна подія: археологи виявили 50 поховань вікінгів на данському острові

Виявлення поховань вікінгів зі збереженими людськими останками є рідкісним явищем для Данії, оскільки кислі ґрунти негативно впливають на органіку. Нещодавно археологи виявили масштабне поховання, в якому знайшли 50 скелетів у чудовому стані, а також численні артефакти.

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У Данії археологи розкопали масштабне поховання вікінгів, що містить майже 50 скелетів. Це відкриття, зроблене під час прокладання електричного кабелю поблизу села Осум на острові Фюн, дає рідкісне уявлення про поховальні практики вікінгів, оскільки людські рештки цієї епохи зазвичай важко знайти через кислий скандинавський ґрунт, пише Live Science.

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Міхаель Борре Лундо, куратор Музею Оденсе і один з археологів, які брали участь у дослідженні, наголосив на важливості знахідки, заявивши, що надзвичайно добре збережені скелети надають унікальну можливість для широкого наукового аналізу.

Ці дослідження можуть допомогти глибше зрозуміти стан здоров'я похованих, їхнє харчування і навіть родинні зв'язки — те, що не вдалося дослідити в попередніх похованнях вікінгів.

В іншій могилі на цьому місці знайшли цю складну трилопатеву пряжку для сукні, виготовлену з бронзи Фото: Museum Odense

Могили датуються 900-ми роками, періодом, пов'язаним з данськими королівськими особами, такими як король Горм "Старий" і королева Тіра. Хоча історики сперечаються щодо точних меж королівства Горма, вчені вважають, що Фюн був частиною його володінь.

Горм і Тіра також були батьками Гаральда I Синьозубого, данського короля, якому приписують навернення Данії до християнства, хоча в цей час багато хто все ще поклонявся норвезьким богам.

Кілька могил в Осумі містять докази багатства, з поховальними речами, такими як ювелірні прикраси та особисті речі. Одна з визначних знахідок — жінка, похована у вікінгському возі, що свідчить про її високий статус.

В її могилі знайшли намисто зі скляних намистин, ніж зі срібною ручкою і, можливо, амулет зі скла. В іншій могилі знайшли бронзову трилопатеву пряжку, червону скляну намистину, залізний ніж і гірський кришталь — імпортний матеріал, що вказує на зв'язок вікінгів з торгівельними мережами за межами Данії.

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Ці знахідки не лише демонструють багатство і міжнародні зв'язки похованих, але й відкривають нові шляхи для розуміння культури вікінгів, соціальної структури і значення регіону в цей період.

Раніше Фокус писав про унікальний скарб вікінгів, знайдений під час будівництва. Відкриття відбулося у західній Норвегії, на місці, яке колись могло бути житлом вікінгів.

Також ми розповідали про те, що вчені довідалися долю Джеймса Фітцджеймса, учасника сумнозвісної експедиції Джона Франкліна до Арктики. Вчені ідентифікували його останки та встановили, що він став жертвою канібалізму.