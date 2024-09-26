Унікальний внесок в історію: під час будівництва знайшли древні скарби вікінгів

Археологи виявили скарб зі срібних браслетів, які датуються епохою вікінгів. Відкриття відбулося під час будівництва дороги, коли вчені виявили залишки житла скандинавських мореплавців.

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Археологи виявили скарб вікінгів, похований під землею понад 1 000 років. Це відкриття відбулося в Західній Норвегії, де проводили розкопки, пов'язані з планами місцевого фермера щодо будівництва дороги, пише GreekReporter.

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Артефакти виявили безпосередньо під поверхнею, приблизно на глибині вісімнадцяти сантиметрів. Скарб включає чотири срібні браслети, кожен з яких прикрашений вигадливими візерунками.

На думку експертів, ці предмети знаходилися під підлогою стародавнього житла вікінгів. Один із польових археологів, Ола Тенґесдал Ліґре, спочатку подумав, що знахідка — це звичайні мідні дроти, які часто зустрічаються на сільськогосподарських угіддях.

Подальше дослідження місця показало, що це — частина великої ферми вікінгів, яка мала численні споруди як для людей, так і для тварин. Також вдалося виявити різні предмети побуту, такі як горщики зі стеатиту, леза ножів, заклепки та точильні камені, які використовували для заточування інструментів.

Археологи вважають, що артефакти датуються IX століттям. Це збігається з епохою вікінгів, яка тривала з 800 по 1050 рік нашої ери — часом, позначеним широкими набігами і торгівлею по всій Скандинавії.

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На місці знахідки також були сліди пожежі, що наштовхнуло археологів на припущення, що мешканці могли поспіхом сховати свої скарби під час нападу, сподіваючись знайти їх пізніше.

Після виявлення браслети перевезли до лабораторії для подальшого аналізу, який показав, що за своїм складом вони є чистим сріблом з мінімальним ступенем корозії. Ця знахідка є особливо важливою, оскільки подібні скарби рідко знаходять на місці їхнього первісного поховання, що робить їх унікальним внеском в історію вікінгів.

Раніше Фокус писав про подробиці найбільшого конфлікту Європи бронзового віку. Завдяки вивченню наконечників стріл археологи змогли дізнатися, звідки походили воїни, які брали участь у бою.

А також ми розповідали про артефакти солеварів часів неоліту. Дослідники також знайшли залишки стародавніх жител і частини фракійського будинку пізнішого періоду.