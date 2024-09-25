Знайшли в ритуальній ямі: археологи відкопали важливі артефакти солеварів часів неоліту (фото)

У Сольниці, Болгарія, археологи виявили ритуальні артефакти, яким понад 6000 років. Окрім предметів, вони знайшли залишки стародавніх жител і частини фракійського будинку пізнішого періоду.

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Під час розкопок у болгарському регіоні Варна археологи виявили ритуальну яму з древніми артефактами в доісторичному поселенні, відомому як Сольниця, датованому приблизно 4000-4200 роками до н. е. Це місце, розташоване поблизу сучасної Провадії, має важливе історичне значення завдяки своїй ролі у виробництві та експорті солі, цінного товару в регіоні, пише Heritage Daily.

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Перші мешканці Сольниці збирали ропу з довколишніх соляних джерел, яку вони переробляли, поміщаючи її в керамічні глечики, встановлені в неглибоких ямах. Розпалюючи вогнища між глечиками, вони нагрівали розсіл, поки той не закипав, залишаючи шари солі.

З часом вони розробили досконаліші технології, включаючи спеціальні печі, що дозволило їм виробляти сіль у більших масштабах. Ці печі могли переробляти до 30 кілограмів солі за одне завантаження. Однак процвітання поселення зрештою підірвала серія руйнівних землетрусів, які завдали значної шкоди його оборонним спорудам і призвели до занепаду соляної економіки.

Фото: BTA

Нещодавнє відкриття ями з ритуальними жертвоприношеннями дозволило по-новому поглянути на духовні практики давніх мешканців регіону. Серед знайдених артефактів — зооморфна керамічна посудина у формі бика, символ сили та родючості в європейських культурах неоліту та енеоліту.

Також вдалося виявити добре збережену посудину, прикрашену геометричними візерунками, мініатюри людських фігурок, а ще предмети з кістки та кераміки. Крім того, археологи натрапили на залишки стародавніх жител і частини фракійського будинку високого статусу пізнішого періоду, що доповнює багату історичну розповідь про місце знахідки.

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Це відкриття демонструє культурне та економічне значення Сольниці і розкриває методи видобутку солі та церемоніальні практики її перших мешканців. Розуміння цих знахідок збагачує наші знання про доісторичні європейські суспільства та їхній зв'язок з важливими ресурсами, такими як сіль.

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